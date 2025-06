Les fonctionnaires fédéraux pourront désormais choisir la langue de supervision

Dans une déclaration publiée dans la foulée de l’entrée en vigueur du règlement, le Commissaire aux langues officielles a toutefois soulevé des inquiétudes sur le «sort qui pourrait être réservé au personnel supervisé par des titulaires de postes unilingues ou par ceux qui ne répondent pas aux exigences linguistiques CBC».

Mesurer les compétences linguistiques

Les fonctionnaires fédéraux bilingues doivent respecter un certain niveau de compétence dans leur langue seconde dans trois catégories : la compréhension de l’écrit, l’expression écrite et la compétence orale.

Le niveau de compétence dans les trois catégories est noté séparément par les lettres A (le plus bas), B et C (le plus élevé).

Si un superviseur doit respecter la cote CBC, cela veut dire qu’il doit avec le plus haut niveau de compétence en compréhension écrite et à l’orale. Le niveau pour l’expression écrite peut être plus faible.

Par exemple, un gestionnaire du Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue, et qui ne rencontre pas la nouvelle exigence linguistique (dite «CBC») dans sa seconde langue officielle pourrait ne pas être en mesure d’attribuer des tâches ou de donner de la rétroaction a ses employés travaillant dans une région désignée bilingue dans la langue officielle de leur choix.