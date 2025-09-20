Les explorations de Jacques Cartier en bref et avec brio

Pour initier les jeunes de 9 ans et plus à l’histoire de leur pays, l’écrivain Pierre-Alexandre Bonin et l’illustrateur Sam Trouillas Guillem décrivent trois importants voyages dans L’incroyable aventure de Jacques Cartier, explorateur du Canada. Ce sont les expéditions de 1534, 1535-1536 et 1541-1542.

On sait que Jacques Cartier quitta Saint-Malo le 20 avril 1534 et traversa l’Atlantique en vingt jours. L’album nous apprend que, après avoir longé le détroit de Belle-Isle, il planta une croix à havre Saint-Servan «afin qu’elle serve de repère de navigation».

Jacques Cartier à Gaspé

C’est donc avant la croix de trente pieds, aux armes de la France, plantée à Gaspé le 14 juillet 1534. Cette dernière lui permettra d’affirmer: «Je prends ainsi possession de cette terre au nom de mon roi.» Le monarque est François 1er.

Au début de ce mois de juillet, Cartier arrive d’abord à des îles dont certaines sont reliées par des bancs de sable. Il nomme cette région Araynes (du latin arena, qui signifie sable). Une note en bas de page indique que ce sont les îles de la Madeleine.

Toujours au début de juillet 1534, l’explorateur entre dans une baie où le climat lui semble plus chaud encore que celui d’Espagne. «C’est pourquoi je la baptise “baie des Chaleurs”.»

Cartes et itinéraires

L’album souligne que Cartier a été envoyé par le roi pour rapporter des richesses. Il sera plutôt le premier Français à découvrir un nouveau continent et à rencontrer pour les les peuples qui y vivent. Ses rapports avec les Autochtones sont révélateurs de la place de la colonisation dans l’histoire de France.