Les élèves de l’école Michelle-O’Bonsawin présentent la pièce Annie Jr.

La pièce Annie Jr. à l’École secondaire Michelle-O’Bonsawin
Les élèves répétant la pièce Annie Jr. à l’école secondaire Michelle-O’Bonsawin.
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Publié 27/04/2026 par Anna Vigne

Depuis des mois, les élèves et le personnel enseignant de l’école secondaire Michelle-O’Bonsawin, dans le quartier torontois des rues Danforth et Coxwell, se préparent pour la représentation qu’ils vont donner du 30 avril au 2 mai: la comédie musicale Annie Jr.

Ça s’agite en coulisses: entre répétitions, préparations techniques, costumes et mises en scène, le projet va rassembler la communauté scolaire autour de cette histoire classique revisitée.

La pièce Annie Jr. à l’École secondaire Michelle-O’Bonsawin
Affiche de la pièce Annie Jr.

Théâtre

Inspirée de la comédie musicale Little Orphan Annie, cette adaptation raconte l’histoire d’Annie, une jeune orpheline contrainte de vivre sous l’autorité de la sévère et cruelle Miss Hannigan.

Un jour, le riche Oliver Warbucks lui offre la chance de passer Noël chez lui. Au fil de cette rencontre, un lien inattendu se tisse entre eux, bouleversant le destin de la jeune fille. Mais Miss Hannigan et ses complices entendent bien tirer profit de la situation…

La pièce est mise en scène par Éric Séguin et Nila Rajagopal, deux enseignants à la tête de ce travail d’équipe impliquant jeu, chant et danse. C’est une occasion pour les élèves de se produire devant un public, mais aussi de développer des compétences artistiques et humaines.

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La pièce Annie Jr. à l’École secondaire Michelle-O’Bonsawin
Répétitions de la pièce Annie Jr. à l’école secondaire Michelle-O’Bonsawin

Les représentations

Une première représentation sera d’abord destinée aux élèves, puis ouverte au public. Trois dates sont proposées: jeudi 30 avril à 19h, vendredi 1er mai à 19h, samedi 2 mai à 19h.

Pour réserver les billets, il est possible d’utiliser les plateformes School-Day. Si les billets n’apparaissent pas, il faut cliquer sur «Écoles et groupes» dans le menu à gauche, puis «Toutes les écoles», et d’ajouter École secondaire Michelle-O’bonsawin dans la liste fournie. Des billets seront également disponibles sur place selon les disponibilités.

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