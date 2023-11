Les éditeurs francophones tentent d’être à la page

«On reçoit des centaines de propositions par an d’auteurs acadiens de notre région, mais aussi du reste de la francophonie canadienne, et même de toute la francophonie internationale», poursuit Marie Cadieux, directrice générale des Éditions Bouton d’Or Acadie, au Nouveau-Brunswick.

Manque de relève

Bien souvent, les manuscrits retenus sont loin d’être aboutis et nécessitent de longs mois, voire des années d’édition avant d’être publiables. «Pour amener un texte à son plein potentiel, c’est une course de fond qui prend du temps et de l’expertise», confirme Stéphane Cormier.

«On a un grand travail d’accompagnement à faire, car nous n’avons pas de pépinière de talents», renchérit Marie Cadieux.

Les éditeurs interrogés mettent en cause le manque de programmes en études et en création littéraire dans les universités francophones en situation minoritaire. «Nos jeunes auteurs évoluent dans un milieu universitaire plus pauvre», tranche Stéphane Cormier.

Un avis que partage Lucie Hotte. Elle cite le cas de l’Ontario, où seule l’Université d’Ottawa offre encore des cours de littérature franco-ontarienne.