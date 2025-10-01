Les dictionnaires, mode d’emploi

Les dictionnaires sont des outils incontournables à l’école, au travail, en voyage ou ailleurs. Mais est-ce qu’on sait vraiment s’en servir? À en juger par les expressions suivantes, on dirait que la question n’est pas superflue!

Trouvailles de quelques élèves en français cadre:

Le chien écorce très fort (aboie).

Les ventilateurs des Blue Jays (fans).

On a mangé de Turquie pour Thanksgiving (de la dinde).

Des traductions loufoques trouvées sur des emballages:

Ce biscuit pourrait contenu des écrous (noix).

Mâchoires énergétiques («energy chews»).

Pâté de chat mouillé (pâtée pour chats).

Étage finissant la machine («floor finishing machine»).

Étagère faisante le coin («corner shelf»).

Acide critique (citrique).

Sans préservatif (sans agent de conservation).

D’après ces exemples, il paraît que quelques élèves, et plusieurs soi-disant traducteurs, auraient choisi le premier sens des mots repérés dans le dictionnaire, sans chercher plus loin, pour aboutir à ces non-sens.

Pourtant, pour ceux qui savent se servir à bon escient d’un dictionnaire, ce dernier sera d’une aide précieuse pour trouver le mot juste afin de s’exprimer avec précision et clarté.