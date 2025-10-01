Les dictionnaires, mode d’emploi

dictionnaires
Les dictionnaires sont encore des outils essentiels aux étudiants et aux professionnels.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 01/10/2025 par Michèle Villegas-Kerlinger

Les dictionnaires sont des outils incontournables à l’école, au travail, en voyage ou ailleurs. Mais est-ce qu’on sait vraiment s’en servir? À en juger par les expressions suivantes, on dirait que la question n’est pas superflue!

Trouvailles de quelques élèves en français cadre:

  • Le chien écorce très fort (aboie).
  • Les ventilateurs des Blue Jays (fans).
  • On a mangé de Turquie pour Thanksgiving (de la dinde).

Des traductions loufoques trouvées sur des emballages:

  • Ce biscuit pourrait contenu des écrous (noix).
  • Mâchoires énergétiques («energy chews»).
  • Pâté de chat mouillé (pâtée pour chats).
  • Étage finissant la machine («floor finishing machine»).
  • Étagère faisante le coin («corner shelf»).
  • Acide critique (citrique).
  • Sans préservatif (sans agent de conservation).

D’après ces exemples, il paraît que quelques élèves, et plusieurs soi-disant traducteurs, auraient choisi le premier sens des mots repérés dans le dictionnaire, sans chercher plus loin, pour aboutir à ces non-sens.

Pourtant, pour ceux qui savent se servir à bon escient d’un dictionnaire, ce dernier sera d’une aide précieuse pour trouver le mot juste afin de s’exprimer avec précision et clarté.

Publicité
dictionnaires
Le Nouveau Dictionnaire Larousse 1899. Photo: Wikimedia Commons

Il y a dicos et dicos

Il va sans dire qu’un seul dictionnaire ne suffit pas à nous renseigner sur tous les aspects d’une langue. Chacun est différent parce que son public cible est différent.

Par ailleurs, chaque maison d’édition fait des choix quant au nombre de mots à décrire, au nombre de sens à donner à chaque mot ou à l’orthographe à privilégier lorsqu’un mot peut s’écrire de plusieurs façons.

Un dictionnaire encyclopédique, comme Le Petit Larousse illustré, décrit en détail les réalités du monde. Par exemple, on peut y trouver des images et quelques données de nature encyclopédique en plus d’un certain nombre d’informations trouvées dans les dictionnaires de langue comme Le Petit Robert et Usito.

Ces derniers n’ont pas d’images, mais décrivent en détail l’emploi des termes dans les textes, leurs nuances de sens, toutes leurs constructions syntaxiques possibles et les différentes expressions dans lesquelles ils se trouvent.

Ces dictionnaires font également de nombreux renvois vers des mots de sens similaire, ce qui facilite la recherche du mot précis recherché. En outre, les dictionnaires de langue ont souvent recours à des marques d’usage indiquant le niveau de langue d’un mot lorsqu’il est pertinent de le préciser: familier (fam.), littéraire (litt.), figuré (fig.), etc.

Publicité
dictionnaires
Le Robert & Collins français-anglais et anglais-français.

Dictionnaires de langue

Les dictionnaires de langue regorgent de mises en contexte grâce à des exemples originaux et/ou des citations d’auteurs contemporains ou du passé. En général, les citations dans le Petit Robert proviennent d’œuvres européennes alors que dans Usito, il s’agit plutôt de sources québécoises ou franco-canadiennes.

Il existe encore d’autres dictionnaires, comme Le Dictionnaire des difficultés du français, qui explorent les difficultés de la langue française. En choisissant moins de mots et en raccourcissant les définitions, ces dictionnaires ont plus de place à consacrer aux difficultés dans l’écriture de tous les jours, comme les anglicismes, les impropriétés, les difficultés syntaxiques ou les règles d’accord, par exemple.

En plus de ces exemples, il y a aussi des dictionnaires de synonymes, d’antonymes, de conjugaison, de cooccurrences, d’étymologie (ou l’origine des mots), de rimes, de noms propres, de citations, des dictionnaires visuels, bilingues et multilingues, des dictionnaires d’usage ou spécialisés, pour n’en nommer que ceux-là.

Un outil numérique, comme Antidote, contient plusieurs dictionnaires utiles pour la rédaction de textes.

dictionnaires
Le dictionnaire Usito s’intéresse à l’usage courant des mots.

Comment choisir le bon?

Avec tant de dictionnaires sur le marché, comment choisir le bon? Voici quelques conseils de BFM TV, une chaîne de télévision française privée d’information nationale:

Publicité
  • Déterminez ses besoins et l’usage prévu (est-ce pour l’école, le travail ou peut-être un voyage?).
  • Considérez votre propre niveau de maîtrise de la langue (vous faut-il un dictionnaire trilingue, bilingue ou unilingue, général ou spécialisé?).
  • Vérifiez les fonctionnalités, comme la phonétique, les notes grammaticales, les exemples d’utilisation et la richesse du contenu.
  • Pensez à la praticité dans la vie de tous les jours, comme la taille, le poids, et la disponibilité (papier ou numérique) du dictionnaire.
  • Considérez la date de publication car les langues évoluent et les dictionnaires aussi.
  • Privilégiez les éditeurs jouissant d’une réputation bien établie.
  • Consultez les avis et recommandations d’autres utilisateurs et des experts.

Comment «lire» un dictionnaire de langue?

Les bons dictionnaires de langue, comme le Petit Robert ou Usito qui sont parmi les plus consultés, offrent une panoplie d’informations sur les mots de la langue qui s’y trouvent:

  • Entrées lexicales (organisées par ordre alphabétique).
  • Richesse lexicale (mots contemporains, néologismes, termes anciens, vocabulaire technique et spécialisé).
  • Prononciation (les meilleurs dictionnaires utilisent l’alphabet phonétique international).
  • Partie du discours (ou catégorie grammaticale du mot).
  • Informations grammaticales (genre du nom, la conjugaison des verbes, etc.).
  • Étymologie (origine des termes, anciens orthographes).
  • Définitions (souvent plusieurs par entrée d’où l’importance de ne pas s’arrêter à la première).
  • Mises en contexte des termes.
  • Synonymes et antonymes.
  • Expressions et locutions idiomatiques dans lesquelles se trouvent les termes.
  • Mises à jour régulières.

 

dictionnaires
Photo: alloprof

Un jeu pour tester ses connaissances

Afin de mieux comprendre comment utiliser les dictionnaires de langue, le site de CCDMD a mis en ligne un jeu ludique pour tester nos connaissances tout en nous amusant. Il s’appelle Ouvrir le dico et explore les ouvrages comme Le Petit Robert de la langue française, Usito et Antidote.

Le jeu se divise en cinq parties :

La première section propose plusieurs questions à choix multiple, du genre mythe ou réalité, pour revoir quelques idées reçues à propos du dictionnaire.

Publicité

Ensuite, il est possible d’explorer quelques dictionnaires imprimés et numériques afin de déterminer celui qui serait le plus susceptible de répondre à un besoin particulier. Qu’il s’agisse du sens d’un mot ou d’une expression à vérifier, de synonymes à trouver pour enrichir un texte ou de renseignements encyclopédiques à obtenir, les scénarios sont multiples.

Les derniers exercices de cette partie visent à développer les habiletés propres à l’usage du dictionnaire imprimé: classer des mots en ordre alphabétique, déterminer l’infinitif d’un verbe conjugué, trouver une locution, etc.

Dans la deuxième section, le jeu nous explique les nombreuses informations contenues dans un article de dictionnaire et comment elles peuvent se ressembler ou se distinguer d’un dictionnaire à l’autre.

Dans la troisième section, on nous met au défi de résoudre des problèmes comme la vérification de l’orthographe ou la prononciation d’un mot, le sens d’un mot ou d’une expression, la conjugaison d’un verbe ou la préposition à employer après un mot et ce, grâce à des articles de nombreux ouvrages numériques.

La quatrième section montre l’utilité du dictionnaire et de ses réseaux analogiques pour trouver le mot juste ou enrichir le vocabulaire d’un texte.

Publicité

La cinquième section revisite les quatre premières. Il faut avoir divers dictionnaires à sa portée pour terminer cette partie.

dictionnaires
Des dictionnaires et d’autres manuels scolaires. Photo: Larousse

Dictionnaire ou intelligence artificielle?

À l’ère de ChatGPT et compagnie, on pourrait se demander si les dictionnaires ont fait leur temps. Mais mesurer l’un à l’aune de l’autre serait comme comparer des choux et des carottes.

Un dictionnaire est un ouvrage de référence contenant des précisions sur des mots, tandis que Chat GPT, un agent conversationnel créé par OpenAI, est une technologie informatique.

Cette dernière simule des processus de pensée humaine en ayant recours au grand modèle de langage, ou GML, afin de créer du texte et des images selon les exigences de l’utilisateur/l’utilisatrice.

Un dictionnaire nous donne les outils pour faire des choix informés afin de mieux nous exprimer, alors que l’IA fait presque tout à notre place.

Publicité

Selon Bureau Works, les dictionnaires, surtout numériques, ont de nombreux avantages non-négligeables:

  • Augmentation du vocabulaire grâce aux nombreuses informations fournies.
  • Mises à jour régulières par des experts dans leur domaine (plus souvent pour les dictionnaires en ligne; chaque année pour les imprimés).
  • Intégration et fonctionnalité supplémentaires (recherche rapide, l’écoute de la prononciation ou encore l’accès à des ressources complémentaires).
  • Mise en relation et hyperliens (pour apprendre davantage sur un point spécifique).
  • Support multimédia (images, illustrations, tutoriels vidéo, contenu pédagogique).
  • Interaction communautaire (pour les versions numériques).
  • Expérience d’apprentissage personnalisée (création de compte permettant de créer des listes de mots personnalisées ou des fiches de révision, par exemple).
  • Plus écologique (l’IA est beaucoup plus énergivore qu’un dictionnaire en ligne).

Les dictionnaires ne datent pas d’hier, mais ils sont loin d’être démodés. Bien au contraire, ils ont su s’adapter, avec les années, à toutes sortes de changements dont les avancées technologiques. À nous d’en choisir le bon et de nous initier à son mode d’emploi pour qu’il nous révèle ses immenses trésors.

Le Petit Robert a élaboré toute une gamme de jeux auxquels vous pourrez accéder en cliquant ici.

Auteurs

  • Michèle Villegas-Kerlinger

    Chroniqueuse sur la langue française et l'éducation à l-express.ca, Michèle Villegas-Kerlinger est professeure et traductrice. D'origine franco-américaine, elle est titulaire d'un BA en français avec une spécialisation en anthropologie et linguistique. Elle s'intéresse depuis longtemps à la Nouvelle-France et tient à préserver et à promouvoir la Francophonie en Amérique du Nord.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur