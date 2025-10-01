Les dictionnaires, mode d’emploi

Les dictionnaires sont des outils incontournables à l’école, au travail, en voyage ou ailleurs. Mais est-ce qu’on sait vraiment s’en servir? À en juger par les expressions suivantes, on dirait que la question n’est pas superflue!
Trouvailles de quelques élèves en français cadre:
- Le chien écorce très fort (aboie).
- Les ventilateurs des Blue Jays (fans).
- On a mangé de Turquie pour Thanksgiving (de la dinde).
Des traductions loufoques trouvées sur des emballages:
- Ce biscuit pourrait contenu des écrous (noix).
- Mâchoires énergétiques («energy chews»).
- Pâté de chat mouillé (pâtée pour chats).
- Étage finissant la machine («floor finishing machine»).
- Étagère faisante le coin («corner shelf»).
- Acide critique (citrique).
- Sans préservatif (sans agent de conservation).
D’après ces exemples, il paraît que quelques élèves, et plusieurs soi-disant traducteurs, auraient choisi le premier sens des mots repérés dans le dictionnaire, sans chercher plus loin, pour aboutir à ces non-sens.
Pourtant, pour ceux qui savent se servir à bon escient d’un dictionnaire, ce dernier sera d’une aide précieuse pour trouver le mot juste afin de s’exprimer avec précision et clarté.