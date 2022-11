Les débuts de la cuisine remonteraient à 780 000 ans

Cuisson accidentelle ou intentionnelle?

La conclusion, publiée dans Nature, Ecology and Evolution, est que les poissons en question ont été exposés à des températures variant entre 200 et 500 degrés Celsius, et n’ont pas été directement exposés au feu.

Comme il s’agit d’une première étude de ce type, il en faudra d’autres pour convaincre les experts. Les poissons en question auraient pu être accidentellement exposés au feu du campement.

Et même si l’on arrive à démontrer qu’il s’agissait bel et bien, cette fois-là, d’une révolution dans l’art culinaire, tout laisse croire qu’elle a mis beaucoup de temps avant de se répandre.