Les crèmes solaires maison sont dangereuses

Le Cancer Council de l’Australie ne recommande pas lui non plus ces crèmes solaires artisanales. Dans un texte publié en 2021, il rappelle que ces recettes ne sont soumises à aucun test permettant de garantir leur efficacité pour protéger contre les effets nocifs des rayons UV du Soleil. Effets qui, eux, ont été démontrés par des décennies de recherches en biologie.

Des huiles qui offrent peu de protection

En 2019, des chercheurs de la Floride avaient analysé différentes recettes de crème solaire maison trouvées sur Pinterest. Il en ressortait que les ingrédients les plus souvent recommandés étaient l’huile de noix de coco, les huiles essentielles comme celle de lavande et de framboise, le beurre de karité et la cire d’abeille.

Les chercheurs avaient constaté la grande popularité de ces recettes, mais n’étaient pas allés jusqu’à en analyser l’efficacité.

Cependant, plusieurs études l’ont fait, et ont démontré que les huiles utilisées dans ces recettes offrent peu de protection contre le soleil. Par exemple, dès 2010, des chercheurs de l’Inde ont déterminé le facteur de protection solaire (FPS) de différentes huiles végétales. Les deux huiles les plus efficaces, l’huile d’olive et l’huile de noix de coco avaient un FPS entre 7 et 8.

À titre de comparaison, l’agence américaine responsable d’approuver aliments et médicaments (la FDA) recommande de privilégier des crèmes solaires avec un FPS supérieur à 15. Aux États-Unis, les crèmes solaires avec un FPS inférieur doivent même inscrire sur l’étiquette qu’elles ne peuvent pas prévenir le cancer.