Les consultations sur les langues officielles font grincer des dents

consultations sur les langues officielles
Consultation fédérale sur les langues officielles à Toronto en 2016. Photo: archives l-express.ca
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Publié 13/11/2026 par Inès Lombardo

Organisation floue, délais serrés, ministre peu présent: six organismes francophones critiquent le déroulement des consultations de Patrimoine canadien pour le prochain Plan d’action pour les langues officielles. Le cabinet de Marc Miller affirme que celui-ci prend activement part à la démarche.

Patrimoine canadien mène des consultations partout au pays sur les langues officielles depuis le 22 juin afin d’aider le ministère à tracer les grandes lignes du prochain Plan d’action pour les langues officielles.

Pour six organismes, avec qui Francopresse a pu s’entretenir, ces consultations se déroulent avec plusieurs accrocs de taille. Surtout en comparaison avec les consultations pour le plan précédent.

Les organismes ont requis l’anonymat pour ne pas affecter leur relation avec le gouvernement.

Liste d’invités floue et délais serrés

Les témoignages convergent sur deux points: plusieurs invitations ou questions de fond sont arrivées à la dernière minute, parfois la veille. Patrimoine canadien aurait aussi refusé de communiquer la liste complète des invités.

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«Les organismes porte-parole provinciaux et territoriaux n’ont pas été consultés pour dresser la liste des organismes à consulter dans leur province ou leur territoire. […] Les fonctionnaires ont fait leur choix sans connaître réellement le terrain», illustre le service des communications d’un organisme de l’Est canadien.

Ce refus a empêché un organisme de l’ouest du pays de coordonner ses interventions avec les autres. Cet organisme qualifie ces consultations de «frustrantes».

Un autre organisme évoque des consultations tenues loin des capitales provinciales où se trouvent la plupart des organisations francophones, avec des couacs dans les invitations parfois envoyées à la dernière minute.

CFGT Centre francophone Ginette Petitpas Taylor
L’ancienne ministre des Langues officielles du Canada, Ginette Petitpas Taylor, au Centre francophone du Grand Toronto en 2023. Photo: archives l-express.ca
Le Français pour l'avenir, bilinguisme
L’ancienne ministre des Langues officielles du Canada, Ginette Petitpas Taylor, s’adressant aux membres du Français pour l’avenir à Ottawa en 2022. Photo: courtoisie

Loin des capitales

«En Nouvelle-Écosse, c’est Clare. En Ontario, c’est Sudbury. On est loin d’Ottawa, ou même de Toronto. En Saskatchewan, c’est Gravelbourg. Pourquoi pas Regina?», interroge un employé de ce deuxième organisme.

Des questions «techniques» ou qui nécessitent de la préparation ont été envoyées la veille du jour de la consultation.

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«Nous étions équipés pour improviser, mais ce n’est pas le cas d’autres organismes, notamment les plus petits ou ceux qui ont moins de moyens», note un autre des six organismes.

En ligne, les consultations ne se déroulent pas forcément mieux.

«On est 60 personnes en ligne pendant deux heures pour couvrir des questions de fond. Sur 60 personnes en ligne, il y en a peut-être 10 qui ont pu s’exprimer», rapporte la présidence d’un troisième organisme.

consultations sur les langues officielles
Le ministre Marc Miller participe à deux consultations sur les 14 tenues cette année. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Peu de présence du ministre

L’une des déceptions que partagent les six organismes, c’est l’absence à la plupart des consultations en personne du ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Marc Miller.

Dans le meilleur des cas, explique l’un des six organismes, l’interlocuteur est un secrétaire parlementaire du ministre. Dans le pire, c’est un député fédéral local qui maîtrise mal le dossier des langues officielles et les sujets connexes, comme l’immigration francophone.

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Dans une province maritime, des membres francophones d’un organisme ont été entendus par un député anglophone.

«De la perspective des communautés francophones s’il y a un député anglophone unilingue, comment peut-on parler en français de nos enjeux?», interroge un des six organismes.

Selon les personnes consultées, le peu d’élus qui connaissent bien le dossier des langues officielles laisse le champ libre aux fonctionnaires. Faute de direction politique claire et influente, ceux-ci pourraient «retenir ce qui les arrange».

«Je ne veux pas faire de procès d’intention [au ministre], mais de l’extérieur, le message que ça renvoie, c’est que les [francophones du pays] ne sont pas assez importants à ses yeux pour qu’il fasse l’effort de se déplacer», note une présidence.

Lancement de l'Observatoire en immigration francophone
Le ministre Marc Miller (à d.) au lancement de l’Observatoire en immigration francophone de l’Université de l’Ontario français en 2023.
immigration
Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, à la tribune de la FCFA en 2023. Photo: Chantallya Louis, Francopresse

Le ministre rencontre régulièrement les gens

«[Le ministre] prend une part active à cette démarche et a participé aux consultations tenues à Montréal le mardi 10 novembre», a répondu l’attachée de presse et conseillère principale en communications du ministre, Hermine Landry, dans un courriel à Francopresse.

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«Il [a pris] également part aux consultations régionales à Iqaluit, jeudi 12 novembre. Il a aussi échangé avec la FCFA (Fédération des communautés francophones et acadienne), la CPF (Canadians parents for french) et leurs membres dans le cadre de consultations bilatérales, et rencontre régulièrement des organismes locaux lors de ses déplacements partout au pays», ajoute-t-elle.

Elle souligne que des secrétaires parlementaires du ministre étaient présents dans quelques consultations en personne, comme David Myles, le 10 septembre dernier à Saint-Jean de Terre-Neuve et en Saskatchewan. Il est prévu que Madeleine Chenette prenne part à celles d’Edmonton et de Yellowknife, les 16 et 17 novembre.

L’ex-ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, députée acadienne de Moncton, avait participé à au moins 7 des 15 consultations en personne en 2022, a confirmé un ancien employé du ministère.

Selon un décompte de Francopresse, confirmé par un ancien employé du ministère, Ginette Petitpas Taylor avait pris part à au moins huit des 15 consultations en personne tenues en 2022. Marc Miller, a participé à deux des 14 prévues cette année : celles de Montréal et d’Iqaluit, les 10 et 12 novembre.

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