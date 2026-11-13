Les consultations sur les langues officielles font grincer des dents

Organisation floue, délais serrés, ministre peu présent: six organismes francophones critiquent le déroulement des consultations de Patrimoine canadien pour le prochain Plan d’action pour les langues officielles. Le cabinet de Marc Miller affirme que celui-ci prend activement part à la démarche.

Patrimoine canadien mène des consultations partout au pays sur les langues officielles depuis le 22 juin afin d’aider le ministère à tracer les grandes lignes du prochain Plan d’action pour les langues officielles.

Pour six organismes, avec qui Francopresse a pu s’entretenir, ces consultations se déroulent avec plusieurs accrocs de taille. Surtout en comparaison avec les consultations pour le plan précédent.

Les organismes ont requis l’anonymat pour ne pas affecter leur relation avec le gouvernement.

Liste d’invités floue et délais serrés

Les témoignages convergent sur deux points: plusieurs invitations ou questions de fond sont arrivées à la dernière minute, parfois la veille. Patrimoine canadien aurait aussi refusé de communiquer la liste complète des invités.