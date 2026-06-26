Consultations pancanadiennes sur les langues officielles

Cette semaine, l’actualité politique fédérale a tourné autour des consultations pancanadiennes lancées pour les langues officielles, la nomination d’un nouveau juge à la Cour suprême, des grands projets, un premier ministre satisfait et du soutien au Venezuela.

Lundi 22 juin, le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, et responsable des Langues officielles, Marc Miller, a lancé des consultations pancanadiennes pour orienter la prochaine stratégie fédérale sur les langues officielles.

Les citoyens et les organisations pourront participer en ligne ou soumettre un mémoire afin de contribuer à la promotion du français et de l’anglais, au soutien des communautés de langue officielle en situation minoritaire et au renforcement de l’égalité linguistique au Canada.

Les consultations sont menées jusqu’en novembre 2026.

Un juge franco-manitobain nommé à la Cour suprême

Le premier ministre Mark Carney a nommé lundi le juge manitobain Glenn D. Joyal à la Cour suprême du Canada. Il remplacera la juge albertaine Sheila Martin, qui prend sa retraite.