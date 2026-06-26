Consultations pancanadiennes sur les langues officielles

Cette semaine en politique fédérale

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Le ministre responsable des Langues officielles, Marc Miller, a lancé des consultations pancanadiennes pour orienter la stratégie fédérale. Photo: archives l-express.ca
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Publié 26/06/2026 par Inès Lombardo

Cette semaine, l’actualité politique fédérale a tourné autour des consultations pancanadiennes lancées pour les langues officielles, la nomination d’un nouveau juge à la Cour suprême, des grands projets, un premier ministre satisfait et du soutien au Venezuela.

Lundi 22 juin, le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, et responsable des Langues officielles, Marc Miller, a lancé des consultations pancanadiennes pour orienter la prochaine stratégie fédérale sur les langues officielles.

Les citoyens et les organisations pourront participer en ligne ou soumettre un mémoire afin de contribuer à la promotion du français et de l’anglais, au soutien des communautés de langue officielle en situation minoritaire et au renforcement de l’égalité linguistique au Canada.

Les consultations sont menées jusqu’en novembre 2026.

Marc Miller
Le ministre Marc Miller. Photo: Marianne Dépelteau, archives Francopresse

Un juge franco-manitobain nommé à la Cour suprême

Le premier ministre Mark Carney a nommé lundi le juge manitobain Glenn D. Joyal à la Cour suprême du Canada. Il remplacera la juge albertaine Sheila Martin, qui prend sa retraite.

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Bilingue, M.Joyal devrait passer en comité parlementaire dans les prochains jours pour être confirmé à ce poste. D’ici là, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne questionnera le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Sean Fraser, au sujet de cette nomination le lundi 29 juin.

Manitoba, Cour suprême
Glenn D. Joyal devrait être le prochain juge nommé à la Cour suprême du Canada. Photo: Marta Guerrero, La Liberté

D’autres grands projets qui posent question pour l’environnement

Le gouvernement fédéral a dévoilé ses trois premiers projets d’intérêt national le mercredi 24 juin.

Il s’agit du projet de Grays Bay au Nunavut, qui comprend une route et un port en eau profonde pour soutenir le développement minier et l’accès à l’Arctique; la route de la vallée du Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest, visant à relier plus efficacement les communautés nordiques; et le dépôt géologique en profondeur de la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) près d’Ignace, dans le Nord-Ouest de l’Ontario, destiné à l’entreposage permanent du combustible nucléaire usé.

Ces projets, considérés comme «stratégiques» pour le développement économique, la sécurité et la souveraineté du Canada, bénéficieront d’un processus d’approbation accéléré afin de favoriser les investissements et de permettre leur réalisation plus rapide.

La question se pose sur le contournement de certaines lois environnementales canadiennes pour construire ces trois grands projets.

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Ignace, déchets nucléaires
Plan de l’installation d’entreposage de déchets nucléaires, de 500 à 800 mètres sous terre, à Ignace, entre Thunder Bay et Kenora. Image: SGDN

Un arrêt du TGV à Kingston?

Le projet de TGV Québec-Toronto avance avec l’étude d’un possible arrêt à Kingston, en Ontario, à la suite des consultations publiques, a annoncé le leader du gouvernement en Chambre, Steven MacKinnon, le 22 juin en conférence de presse.

Le gouvernement fédéral a demandé à la société Alto d’évaluer cette option, qui pourrait améliorer la connexion entre Kingston, Montréal et Toronto.

Le projet vise à créer un réseau ferroviaire rapide reliant Québec et Toronto, mais le tracé final, les coûts et les impacts sur les citoyens, notamment les propriétaires touchés par le passage du corridor, restent à préciser.

TGV Alto
Un futur TGV canadien. Image: Alto

L’inflation en hausse en mai

L’inflation au Canada a accéléré en mai, avec une hausse de l’IPC de 3,2% sur un an, contre 2,8% en avril, selon une analyse de Statistique Canada, lundi.

La hausse des prix de l’essence a principalement contribué à cette progression, mais l’inflation hors essence a aussi augmenté. Sur un mois, les prix ont grimpé de 1%, notamment en raison des coûts liés aux loisirs, à la formation, à la lecture et aux transports.

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Carney satisfait de son bilan parlementaire

Jeudi 25 juin, le premier ministre a tenu une conférence de presse pour commenter son bilan parlementaire de l’année, et les 19 projets de loi adoptés au cours des 14 dernières semaines. Interrogé sur plusieurs sujets, il a répondu sur les suivants:

Pas de réponse sur la prohibition du SKS : Cette arme à feu a été utilisée par l’auteur de la tuerie du 22 juin à Montréal, qui a coûté la vie à trois personnes.

«On fait une réforme de ce processus pour décider [quelles armes]il faut interdire. […] On cible les crimes violents motivés par la haine, notamment ceux motivés par la misogynie et […] également des actes terroristes. […] Il y a des contestations fondées sur la Constitution, il y aura une décision rendue l’année prochaine.»

fusil SKS semi-automatique
Le fusil SKS semi-automatique. Photo: Armémuseum (le musée suédois de l’armée), Wikimedia Commons

Citoyenneté canadienne : La loi C-3, entrée en vigueur en décembre 2025, a élargi l’accès à la citoyenneté canadienne en permettant aux Canadiens et Canadiennes nés à l’étranger de transmettre leur citoyenneté à leurs enfants, sous certaines conditions, tout en appliquant certaines mesures rétroactivement.

Toutefois, plusieurs milliers de dossiers sont maintenant réexaminés par le gouvernement après que certains bénéficiaires ont reçu des demandes de retour de leurs documents de citoyenneté. Face à la controverse, le premier ministre Mark Carney et la ministre de l’Immigration, Lena Metlege Diab, ont annoncé une enquête et confirmé que les certificats ne seraient pas retirés sans justification.

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Sur les éventuels référendums séparatistes en Alberta : Mark Carney a affirmé que le référendum prévu en Alberta sur un éventuel processus de séparation du Canada représente un «bluff dangereux», qui pourrait avoir des conséquences imprévues.

Selon lui, l’Alberta a un «rôle essentiel» au sein du Canada, affirmant que l’avenir de cette province est meilleur dans une fédération unie.

commerce interprovincial, Libre-échange canadien
La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith. Photo: Jake Wright, Manning Centre via Wikipedia

International

Toujours lors de sa conférence de presse du 25 juin, le premier ministre a affirmé que c’était un «problème» que le Canada n’ait pas d’ambassade dans les pays comme le Venezuela ou l’Iran et qu’il était pour «changer les politiques» en ce sens.

«Il y a des Canadiens. C’est très difficile d’agir rapidement. Selon moi, on doit changer la politique. Si on est engagé [envers un pays], ça ne veut pas dire qu’on approuve le régime, mais ça sauve des vies humaines.»

iran, Hormuz
Israël, Liban, Syrie, Irak, Iran, Afghanistan… Une région instable. Carte: Google

La veille, deux puissants séismes ont frappé le Venezuela et causé d’importantes pertes humaines et matérielles. Mark Carney a annoncé que le Canada préparait une aide humanitaire d’urgence pour soutenir la population vénézuélienne dans les jours et semaines à venir.

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Ottawa a exprimé ses condoléances aux victimes et indiqué suivre la situation de près alors que les opérations de secours se poursuivent dans les régions les plus touchées.

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