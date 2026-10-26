Langues officielles: un appui large, mais des mythes tenaces

Francophones et anglophones appuient les deux langues officielles, selon un sondage du Commissariat publié le 26 octobre. Mais le clivage linguistique reste net et des mythes persistent, notamment sur les services fédéraux et sur la place du français hors Québec.

Le sondage a été instauré en 2016 par le Commissariat aux langues officielles afin de prendre le pouls tous les 5 ans de la perception des deux langues officielles au Canada, l’anglais et le français. Le sondage a été réalisé par Environics Research Group au printemps 2026, avec 1502 personnes sondées en ligne de partout au Canada et 1500 au téléphone.

Dans le premier cas, les données ne peuvent pas être extrapolées à la population canadienne puisque la représentativité de l’échantillon ne peut être garantie. Par contre, plus de questions ont été posées dans le sondage en ligne.

Les francophones plus exposés à l’anglais

Le premier constat est le même depuis 10 ans: les francophones sont toujours beaucoup plus exposés à l’autre langue officielle que les anglophones. Selon les réponses recueillies en ligne, 59% des francophones interagissent au moins à l’occasion avec des gens qui parlent surtout anglais, contre 21% des anglophones avec des francophones.

L’écart est encore plus grand pour les médias (radio, télévision, Internet, médias sociaux): 66% des francophones en consomment en anglais, contre 13% des anglophones en français. Il en va de même pour les arts, la culture et le divertissement.