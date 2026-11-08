Les chatbots basés sur l’IA nuisent à l’apprentissage des adolescents

En août 2026, deux décennies après le lancement des médias sociaux, Meta a réglé aux États-Unis un litige concernant l’impact négatif de Facebook et d’Instagram sur le bien-être des adolescents.

L’entreprise a versé 18 milliards de dollars américains et a accepté de restreindre l’accès des adolescents à ces plates-formes, afin d’éviter une réglementation du gouvernement américain.

Peu avant, en juin, le gouvernement canadien avait enfin annoncé sa propre réglementation, la Loi sur la sécurité des médias sociaux, qui oblige les plates-formes à retirer les contenus préjudiciables.

Mieux vaut tard que jamais… Mais ni l’intervention américaine ni l’intervention canadienne ne traitent des agents conversationnels basés sur l’IA.

Nous devrions nous préoccuper non seulement des effets de l’IA sur la sécurité des adolescents, mais aussi, comme le suggèrent des données récentes issues d’évaluations standardisées mondiales, sur leur apprentissage.