Les animaux communiquent, mais ont-ils un «langage»?

En revanche, les langues humaines sont le fruit d’un long apprentissage vu leur grande complexité. Elles sont toutes élaborées sur un certain nombre de signes de base permettant un nombre infini de messages à la fois concrets et abstraits. On n’a qu’à penser à tout ce qui s’invente et à toute la nouvelle terminologie qui doit être créée pour en parler.

Les mots et leurs éléments

Une autre différence entre la langue humaine et le langage des animaux serait le concept linguistique de la double articulation.

La première articulation serait le sens donné à un mot et la deuxième, le sens donné à chaque élément de ce mot. Par exemple, le terme «eau», un élément concret, pourrait être compris par un singe, mais pas forcément les trois lettres qui le composent, car les lettres sont symboliques, c’est-à-dire représentatives de quelque chose d’abstrait ou d’absent.

Ces deux articulations sont présentes dans toutes les langues humaines.

Anatomie

Il ne faut pas oublier non plus la grande complexité du cerveau humain et la structure anatomique extrêmement complexe qui permet à l’être humain de parler.