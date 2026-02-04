Les 780 filles de Louis XIV

Filles du roi, France Lapierre, Catherine Éloy, fille du roi et pionnière
France Lapierre, Catherine Éloy, fille du roi et pionnière, biographie illustrée par Adeline Lamarre, Montréal, Éditions de l’Isatis, collection Bonjour l’histoire, no 31, 84 pages, 15 $. Photo: L'intendant Jean Talon et l'évêque François de Laval accueillent des filles du roi. Toile d'Eleanor Fortescue-Brickdale.
Publié 04/02/2026 par Paul-François Sylvestre

Entre 1663 et 1673, la Nouvelle-France connaît ses premières filles à marier… ou Filles du roi, puisque Louis XIV leur donne une dot. L’une d’elles est Catherine Éloy, dont France Lapierre retrace une courte biographie parue dans la collection Bonjour l’histoire aux Éditions de l’Isatis.

Cette collection offre aux jeunes de neuf ans et plus l’occasion de faire connaissance avec des personnages historiques parfois trop méconnus. Dans le cas de Catherine Éloy, on découvre comment «les Filles du roi ont contribué à façonner la nation québécoise par leur détermination et leur volonté».

1665

En 1665, Catherine Éloy quitte l’Hôpital général de Paris pour le Nouveau Monde. Il ne s’agit pas d’une institution où l’on soigne les malades; on y accueille plutôt les pauvres, les mendiants et les sans-familles.

En plus de payer son passage sur le navire, Louis XIV lui fournit un minimum de vêtements et d’objets de première nécessité. Le monarque promet surtout une dot à Catherine, le meilleur passeport pour un meilleur avenir.

C’est à Ville-Marie (Montréal) que la jeune femme rencontre et épouse Mathurin Masta, qui est maçon et tailleur de pierres. Elle développera des trésors d’inventivité pour habiller sa famille et cultiver la terre pour nourrir toute la maisonnée.

France Lapierre décrit avec précision comment cette fille du roi et immigrante devient rapidement une mère et une pionnière. D’abord à Ville-Marie puis à Pointe-aux-Trembles, la vie rude lui apporte des joies (naissances) et des peines (décès en bas âge). Son quotidien exige sans cesse une bonne dose de résilience.

Illustre descendance

En conclusion, l’auteure souligne que si votre nom de famille est Beaudoin, Hébert, Thibault, Roy, Vaillancourt ou Bissonnette, le sang de Catherine Éloy coule peut-être dans vos veines. Mieux encore, on y apprend que deux des enfants de Catherine et Mathurin ont engendré une descendance qui inclut d’éminents artistes.

Cunégonde, fille aînée de Catherine, a marié Jean-Baptiste Demers, dont le grand-père est l’aïeul du bédéiste Tristan Demers. Sa sœur Marguerite a épousé Jean-Baptiste Lalonde; leur fils François est l’ancêtre de la poétesse et dramaturge Michèle Lalonde, ainsi que des chanteurs Jean et Pierre Lalonde.

À noter que la fille de Cunégonde, Marguerite Demers, a épousé André Bombardier, l’ancêtre de Joseph-Armand Bombardier, inventeur de la motoneige.

780 Filles du roi

Entre 1663 et 1673, il y aurait eu environ 780 Filles du roi. Dans Catherine Éloy, fille du roi et pionnière, France Lapierre démolit les mythes qui ont trop longtemps entouré ces femmes au cœur des premières pages de la colonisation en Nouvelle-France.

Cette courte biographie est le 31e titre de la collection Bonjour l’histoire aux Éditions de l’Isatis. D’autres personnages à découvrir incluent Jeanne Mance, Pierre-Esprit Radisson, Étienne Brûlé, Laura Secord et Louis Riel.

