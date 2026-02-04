Les 780 filles de Louis XIV

Entre 1663 et 1673, la Nouvelle-France connaît ses premières filles à marier… ou Filles du roi, puisque Louis XIV leur donne une dot. L’une d’elles est Catherine Éloy, dont France Lapierre retrace une courte biographie parue dans la collection Bonjour l’histoire aux Éditions de l’Isatis.

Cette collection offre aux jeunes de neuf ans et plus l’occasion de faire connaissance avec des personnages historiques parfois trop méconnus. Dans le cas de Catherine Éloy, on découvre comment «les Filles du roi ont contribué à façonner la nation québécoise par leur détermination et leur volonté».

1665

En 1665, Catherine Éloy quitte l’Hôpital général de Paris pour le Nouveau Monde. Il ne s’agit pas d’une institution où l’on soigne les malades; on y accueille plutôt les pauvres, les mendiants et les sans-familles.

En plus de payer son passage sur le navire, Louis XIV lui fournit un minimum de vêtements et d’objets de première nécessité. Le monarque promet surtout une dot à Catherine, le meilleur passeport pour un meilleur avenir.

C’est à Ville-Marie (Montréal) que la jeune femme rencontre et épouse Mathurin Masta, qui est maçon et tailleur de pierres. Elle développera des trésors d’inventivité pour habiller sa famille et cultiver la terre pour nourrir toute la maisonnée.