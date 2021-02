Découvrez les 3 meilleurs plats québécois pour vous réchauffer cet hiver!

L’hiver s’annonce rude! Vous n’avez qu’une envie: rester chez vous à regarder la neige tomber par la fenêtre. Alors, pour vous réchauffer, l-express.ca vous a concocté une sélection des meilleurs plats québécois chauds et réconfortants. L’idéal pour affronter la saison hivernale!

1 – La poutine

Impossible de ne pas commencer par l’incontournable poutine! C’est le plat québécois le plus connu dans le monde. Ses frites dorées, son fromage fondu et sa sauce brune sauront vous apporter chaleur et réconfort.

La poutine fait son apparition au Québec dans les années 1950. En effet, son origine exacte est controversée: on ne sait pas vraiment d’où vient ce plat si emblématique aujourd’hui.

Associée au cliché du Québec prolétaire au départ, la poutine trouvera finalement ses lettres de noblesse au début des années 2000, lorsque des chefs réputés en proposeront des versions gastronomiques.

Symbole du Canada, la poutine est même servie à la Maison-Blanche lors d’une réception en l’honneur du Premier ministre canadien en 2016!