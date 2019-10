Lentement mais sûrement, des algues étouffent le Saint-Laurent

«Ce phénomène a une incidence sur tous les organismes de cet écosystème et fait reculer la biodiversité locale», poursuit Gwenaëlle Chaillou, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en géochimie des hydrogéosystèmes côtiers de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER).

Pire en Europe

Bien que récurrentes, les invasions d’algues là-bas ne sont en rien comparables à ce qu’on observe ailleurs dans le monde, notamment en Europe.

«C’est un problème récurrent dans la région française d’où je viens, en Bretagne, où l’on cherche même à valoriser cette biomasse afin de réduire son impact sur l’écosystème côtier», explique Mme Chaillou.

Les recherches qu’elle dirige s’inscrivent dans un projet plus vaste et à portée citoyenne, afin de partager les connaissances sur l’eutrophisation côtière. Cela pour alimenter les échanges entre les scientifiques et tous les acteurs, des utilisateurs aux politiciens.

«Nous avons remarqué que nous avons du mal à faire passer nos connaissances scientifiques et il importe de combler cette ignorance et de mieux sensibiliser les citoyens et les élus pour que se prennent des décisions politiques éclairées», ajoute la chercheuse.