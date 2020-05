L’éducation en ligne pourrait rester après le déconfinement

Modèle hybride

Certains experts sont donc d’avis que l’apprentissage en ligne pourrait faire partie de l’enseignement régulier, après la pandémie. Le passage imprévu et rapide à ce type d’apprentissage, sans formation et préparation, a pu parfois être une expérience décevante. Mais un modèle hybride d’éducation, mieux planifié, pourrait émerger de cette crise.

Ceux qui ont accès à la bonne technologie y trouvent des avantages. Des recherches prétendent que les élèves mémorisent entre 25 et 60% plus de contenu lorsqu’ils apprennent en ligne. Cela s’expliquerait par une rapidité de ces apprentissages qui exigeraient de 40 à 60% moins de temps que dans une classe; et par le fait que chacun peut apprendre à son propre rythme.

Inégalités d’accès

Les ressources en ligne peuvent toutefois constituer une barrière à l’apprentissage, car toutes les familles ne possèdent pas les mêmes outils, la connexion adéquate, ni le même niveau de connaissances pour utiliser ces technologies — d’où l’importance d’offrir des solutions diversifiées sur plusieurs plateformes.

Les élèves sans accès adéquat à Internet ne profiteront pas autant de cet enseignement en ligne et accuseront des retards plus importants, relève une étude américaine. L’écart entre ceux qui ont un accès Internet à domicile rapide ou lent équivaut à celui dans les compétences numériques entre les élèves de 8e et 11e années.

Et dans tous les cas, l’expertise des enseignants serait de mise, particulièrement auprès de ces élèves les plus vulnérables.