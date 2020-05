Ontario: un programme de rattrapage scolaire cet été

Dans une note de service envoyée aux conseils scolaires de l’Ontario, le ministère de l’Éducation Stephen Lecce a indiqué qu’il développe actuellement un programme d’apprentissage d’été pour les élèves de la province.

Récupération de crédits

«Dans les semaines à venir, nous comptons travailler en collaboration pour proposer un programme d’apprentissage d’été solide qui s’adressera au plus grand nombre d’élèves possible et qui mettra l’accent sur l’accumulation et la récupération de crédits, et sur les programmes et les soutiens en matière de réduction des écarts de rendement pour les élèves vulnérables», peut-on lire dans la note adressée aux dirigeants scolaires de la province.

Les examens de fin d’année ayant été annulés, toutes les journées pédagogiques et les journées d’examen restantes de l’année scolaire actuelle doivent être «utilisées à des fins d’enseignement», a ordonné le ministre Lecce.

Santé mentale

Le ministre a aussi demandé aux conseils scolaires de s’assurer que les travailleurs en santé mentale «engagent immédiatement une conversation avec les élèves, au besoin, dans un climat de sécurité et de sûreté».