Ontario: déconfinement sur trois à quatre semaines, mais à partir de quand?

Le déconfinement de l’Ontario se fera en trois étapes, sur trois ou quatre semaines, à commencer par une réouverture des lieux de travail qui pourront «modifier immédiatement» leurs activités afin de respecter les lignes directrices en matière de santé publique.

C’est ce qu’a annoncé lundi le premier ministre Doug Ford, ajoutant que certains espaces de plein air comme les parcs redeviendront accessibles, que de petits rassemblements seront permis, et que les hôpitaux pourront procéder à certaines interventions chirurgicales non urgentes et programmées et d’offrir d’autres services.

Mais à partir de quand? Voilà ce que l’oracle de Queen’s Park n’a pas révélé.

Baisse des nouveaux cas

On attendra le feu vert du médecin-hygiéniste en chef, le Dr David Williams, qui se fiera à une baisse des nouveaux cas pendant plusieurs jours de suite. Depuis le pic de 640 le vendredi 24 avril, on a recensé 476 cas le samedi 25, 437 le dimanche 26, et 424 ce lundi 27.

Dans un point de presse très attendu, auquel participaient aussi les ministres Rod Phillips (Finances), Vic Fedeli (Commerce) et Christine Elliott (Santé), la deuxième étape a été décrite ainsi: «rouvrir plus de lieux de travail, par exemple dans l’industrie des services, des bureaux et des commerces de détail. Autoriser certains grands rassemblements publics et rouvrir davantage d’espaces en plein air.»