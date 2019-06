Le zonage peut-il affecter la valeur de votre propriété?

Il vise à séparer les utilisations des sols pour la sécurité et le bien-être du public. Il contribue également à créer une municipalité plus fonctionnelle en regroupant les utilisations communes et les entreprises pour rendre les zones plus symbiotiques.

Comment pouvez-vous vous impliquer?

Si vous êtes préoccupé par un projet de règlement ou de modification de zonage susceptible de vous affecter, vous devez:

• vous renseigner autant que possible sur le règlement proposé et son incidence sur votre propriété;

• assister aux séances d’information programmées, y compris aux portes ouvertes et aux réunions publiques, pour donner votre avis;

• discuter de la proposition avec le personnel municipal et les membres du conseil de votre quartier;