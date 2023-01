Le vin biodynamique, supérieur en goût et en qualité?

En explorant ces études, on réalise qu’elles ne sont pas le fruit de rigoureux protocoles de dégustation en double aveugle.

Il s’agit plutôt de l’analyse des pointages donnés par de grands experts sommeliers dans des publications spécialisées. Wine Advocate (Robert Parker), Wine Enthusiast et Wine Spectator pour l’étude sur les vins californiens. Et Gault & Millau, Gilbert & Gaillard et Bettane & Dessauve pour la France.

Dégustations à l’aveugle… ou presque

En fait, les deux études n’ont pas été publiées dans des revues d’œnologie, mais dans des publications spécialisées en économie (Journal of Wine Economics et Ecological Economics).

Pour les vins californiens, les scores, sur 100, augmentent en moyenne de 4,1 points lorsque le vin est certifié (biologique ou biodynamique), alors que pour les vins français, l’augmentation est de 6,2 points pour les vins biologiques et de 11,8 points pour les vins biodynamiques.

Les dégustations des maîtres ont été faites à l’aveugle, mais en sachant qu’un vin certifié se cachait parmi les vins traditionnels. Pour ces experts, il était facile de détecter, par ses différences de goût, le vin concerné et, en cas de préjugé favorable, de lui octroyer un pointage plus élevé.