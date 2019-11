5 mythes tenaces sur l’homéopathie

Effet placebo

Le verdict est clair: il n’existe aucune preuve de l’efficacité thérapeutique des produits homéopathiques.

Pour l’Académie nationale de médecine, en France, l’homéopathie est une «méthode imaginée il y a deux siècles à partir d’a priori conceptuels dénués de fondement scientifique».

Le Conseil scientifique des académies des sciences européennes (Easac) — un groupe composé de scientifiques européens de premier plan — déposait en 2017 un rapport déclarant «qu’il n’existe, pour aucune maladie, aucune preuve, scientifiquement établie et reproductible, de l’efficacité des produits homéopathiques… même s’il y a parfois un effet placebo».

Une conclusion qui rejoint celle publiée deux ans plus tôt par le National Health and Medical Research Council, en Australie, après relecture de 57 méta-analyses publiées entre 1997 et 2013 et recouvrant 176 études scientifiques, sur 61 maladies ou problèmes de santé.

Malgré tout, les adeptes de l’homéopathie continuent de croire à son efficacité et invoquent pour leur défense 5 des arguments suivants.