Le triomphe canadien aux Oscars est disponible sur l’ONF et YouTube

La jeune fille qui pleurait des perles

La jeune fille qui pleurait des perles, Oscar, ONF
La jeune fille qui pleurait des perles a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Photo: ONF
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Publié 26/03/2026 par Anna Vigne

La jeune fille qui pleurait des perles, réalisé par Chris Lavis et Maciek Szczerbowski, a triomphé lors de la cérémonie des Oscars, le 15 mars, en remportant la statuette de meilleur court-métrage d’animation, après plus de 17 prix, sélections et nominations à l’international.

Ce film, se déroulant à Montréal et à Paris, était en compétition avec Butterfly, Forevergreen, Retirement Plan et The Three Sisters.

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Les réalisateurs montréalais Chris Lavis et Maciek Szczerbowski. Photo: ONF

La jeune fille qui pleurait des perles est le premier film canadien à remporter un prix dans cette catégorie. Chris Lavis et Maciek Szczerbowski ne foulaient pas le tapis rouge du Dolby Theatre de Los Angeles pour la première fois: ils avaient déjà été nominés en 2008 avec Madame Tutli-Putli.

La jeune fille qui pleurait des perles est une coproduction de l’ONF (Office national du film du Canada) avec Julie Roy, Marc Bertrand et Christine Noël comme productrices. Il est désormais disponible en visionnement gratuit sur le site officiel de l’ONF et YouTube.​

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Au cours d’une soirée présentée par l’humoriste et animateur américain Conan O’Brien, le duo est monté sur scène pour remercier leurs proches, mais aussi la ville qui les a vu grandir. «Nous voulons aussi remercier notre incroyable quartier (le Mile-Ex) et sa communauté de talentueux artistes, et la fantastique ville de Montréal. Et merci aussi au Canada!»

Un commentaire qui a suscité une chaleureuse réaction du premier ministre du Québec, François Legault, sur X: «Le talent québécois continue de rayonner à l’international. Une grande fierté pour Montréal et pour tout le Québec. Bravo!»

La jeune fille qui pleurait des perles
Chris Lavis au travail. Photo: ONF

Dans La jeune fille qui pleurait des perles, qui présente la particularité d’être un court-métrage réalisé en mode «image par image», Chris Lavis et Maciek Szczerbowski entraîne le spectateur dans le port de Montréal pendant la révolution industrielle.

Le personnage principal est un pauvre garçon qui tombe amoureux d’une jeune femme dont les larmes de chagrin se transforment en perles précieuses. Une rencontre qui changera sa vie et sa condition. Le film explore les thèmes de l’avidité, l’amour, le mensonge ou encore l’innocence.

Image la jeune fille qui pleurait des perles.
Une scène de La jeune fille qui pleurait des perles. Photo: ONF

La jeune fille qui pleurait des perles incarne une prouesse technique. Les décors, ainsi que les marionnettes des personnages, sont faits à la main. En surpassant cinq années d’obstacles pratiques, budgétaires et dues à la pandémie, Chris Lavis et Maciek Szczerbowski ont transformé les contraintes en créativité.

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