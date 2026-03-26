Le triomphe canadien aux Oscars est disponible sur l’ONF et YouTube

La jeune fille qui pleurait des perles, réalisé par Chris Lavis et Maciek Szczerbowski, a triomphé lors de la cérémonie des Oscars, le 15 mars, en remportant la statuette de meilleur court-métrage d’animation, après plus de 17 prix, sélections et nominations à l’international.

Ce film, se déroulant à Montréal et à Paris, était en compétition avec Butterfly, Forevergreen, Retirement Plan et The Three Sisters.

La jeune fille qui pleurait des perles est le premier film canadien à remporter un prix dans cette catégorie. Chris Lavis et Maciek Szczerbowski ne foulaient pas le tapis rouge du Dolby Theatre de Los Angeles pour la première fois: ils avaient déjà été nominés en 2008 avec Madame Tutli-Putli.

La jeune fille qui pleurait des perles est une coproduction de l’ONF (Office national du film du Canada) avec Julie Roy, Marc Bertrand et Christine Noël comme productrices. Il est désormais disponible en visionnement gratuit sur le site officiel de l’ONF et YouTube.​