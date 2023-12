Le thème du prochain Salon du livre: «Ontario, je t’aime… en français!»

Le partenariat devenu traditionnel entre le Salon du livre de Toronto et le Salon du livre de Rimouski prendra désormais une nouvelle dimension en 2024: un groupe d’auteurs de la région de Rimouski va présenter à Toronto des œuvres inédites sur le thème Ontario, je t’aime … en français !

Un groupe de poètes du Festival international de la poésie de Trois-Rivières fera de même.

Dyane Adam

Dyane Adam est «présidente-fondatrice et gouverneure-émérite» du Conseil de gouvernance de l’UOF. Elle a été commissaire aux langues officielles du Canada, vice-rectrice adjointe en enseignement et services en français à l’Université Laurentienne, et principale du Collège Glendon de l’Université York à Toronto.

«D’agir comme présidente d’honneur d’un Salon du livre est une première pour moi et j’en suis ravie», dit-elle.

«Dès mon jeune âge, le livre est devenu et demeure un fidèle compagnon de route et une source intarissable de découvertes et d’expériences enrichissantes. Ce Salon du livre de Toronto m’offre l’occasion de rendre hommage à tous les artisans du monde de la littérature qui nous livrent si généreusement leurs univers singuliers et rendent nos vies tellement plus lumineuses.»