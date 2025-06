Le sport, dindon de la farce de la politique?

Rappelons aussi que le Canada s’apprête à coorganiser, dans exactement un an, l’évènement sportif majeur de l’année 2026: la Coupe du monde de soccer, et cela passe relativement inaperçu.

Le gros problème du sport dans les sphères politiques – et c’est aussi valable pour la culture par exemple –, c’est qu’il y a toujours un sujet plus urgent. Donald Trump, guerre commerciale, crise du logement, immigration, feux de forêt… Il y aura toujours quelque chose de prioritaire – et à juste titre.

Le sport est rassembleur

Mais pourquoi ne pas penser le sport comme une piste de solution à certains défis qu’affronte le Canada?

On l’a vu récemment avec les attaques portées par Donald Trump contre le Canada: la Confrontation des 4 nations a servi d’exutoire à la population canadienne et la victoire de notre équipe nous a rendus plus fiers que jamais.

«Je pense qu’au moment où notre souveraineté est remise en cause, on peut regarder le sport comme quelque chose qui nous rassemble et nous rappelle ce que nous sommes», a très justement déclaré la journaliste Karissa Donkin.