Le Salvador, un pays en plein essor redevenu accueillant

Entrepreneure passionnée, elle crée des tentures et tableaux et teint des vêtements à l’indigo. Elle partage volontiers un peu de son savoir-faire dans des ateliers qu’elle dirige et je me suis régalée à m’essayer à la teinture d’une écharpe.

Femmes actives

Les femmes occupent une belle place dans la société active et se battent pour leur autonomie financière. Ainsi, la réalisatrice Paola Hereida se dédie-t-elle aujourd’hui, après avoir travaillé aux États-Unis, à redonner une fierté culturelle au Salvador à travers son association Casa Clementina.

Là, elle organise des ateliers de formation audiovisuelle pour que les jeunes puissent créer des films qui prendront part à la programmation du Festival international du film de Sochitoto. Elle expose des œuvres d’artistes locaux et travaille à la promotion d’artistes et artisans de la région.

Le café, la forêt et la mer

J’ai énormément appris du rapport des Salvadoriens à la nature et de l’importance du café dans l’économie du pays grâce aux guides qui m’ont accompagnée au sommet de volcans (parfois encore en activité), en bateau sur les lagunes et dans les mangroves, dans les fincas et les plantations de café.

Ils sont respectueux et redevables de ce que forêt et mer leur offrent, et, plonger avec eux dans la végétation prend un tout autre intérêt que la randonnée en solo.