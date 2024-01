Escapade sous le soleil mexicain: de Playa del Carmen à Cozumel

Pendant l’hiver, il est souvent tentant de planifier un petit séjour au soleil. Comment résister à une invitation d’aller au Mexique et plus précisément dans la péninsule du Yucatan dans la région administrative de Quintana Roo? Donc, direction Cancun avec transfert en navette pour Playa del Carmen, puis le traversier pour Cozumel.

Souvenirs d’une autre époque

Je connais déjà la région pour l’avoir visitée il y a une trentaine d’années. Playa del Carmen consistait alors en deux ou trois hôtels et en une rue principale bordée de quelques restaurants, commerces et habitations où on pouvait trouver le gîte. Je me souviens y avoir été réveillée au chant du coq.

La plage s’étendait à perte de vue et on pouvait y louer des hamacs pour la nuit. On en faisait vite le tour et c’est ainsi que j’avais pris un petit traversier pour aller voir ce qui se passait de l’autre côté sur l’île de Cozumel.

C’est là, dans la vieille ville de San Miguel, que l’action se trouvait de jour comme de nuit. Je ne l’avais quitté que pour retourner prendre mon avion à Cancun dans un bus rempli de locaux.

La traversée vers Cozumel

Cette fois, pour des raisons de logistique, mon voyage a commencé par un séjour à Cozumel et par l’embarquement sur le dernier traversier de la journée.