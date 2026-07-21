Le rivage disparu de Toronto, commémoré en anglais seulement

rivage disparu, Heritage Toronto
Lors du dévoilement du circuit de plaques sur le rivage disparu de Toronto: Stewart Linton, président de St. Lawrence Neighbourhood Association; Chris Moise, conseiller municipal; Jeff Junke, président du conseil d'administration de Heritage Toronto; Ellen Coady, de la Première Nation Mississaugas du Credit. Photos: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca
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Publié 21/07/2026 par Charles-Antoine Rouyer

Un nouveau circuit auto-guidé de Heritage Toronto retrace l’évolution du rivage disparu du lac Ontario dans le quartier St. Lawrence de Toronto. Mais les plaques commémoratives du circuit sont unilingues en anglais.

Hélène Grégoire, membre du Comité consultatif des Affaires francophones de la Ville de Toronto, regrette cette absence de version en français.

«Heritage Toronto est une agence indépendante de la Ville de Toronto. Elle n’a donc pas d’obligation légale de produire des plaques bilingues», explique Hélène Grégoire.

«Il n’en demeure pas moins que des plaques en français et en anglais auraient rendu cette information plus accessible aux Torontoises et Torontois francophones, ainsi qu’aux touristes francophones qui visitent notre ville. Il est regrettable que cette occasion n’ait pas été saisie.»

rivage, Heritage Toronto
La plaque principale au début du circuit auto-guidé, rue Front au coin de Yonge.
Heritage Toronto
L’autre plaque principale et une borne, à la fin du circuit auto-guidé, sur The Esplanade au coin de Hahn Place.

Une seule plaque bilingue d’Heritage Toronto

Rolande Smith, présidente de la Société d’histoire de Toronto (SHT), rappelle qu’en 2024, la SHT a fait voter une résolution au Comité francophone pour avoir des services en français dans les dix musées et maisons historiques gérés par la ville.

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«Cette division est directement un service municipal. Heritage Toronto est une agence municipale, qui n’a aucune obligation, sauf leur bon cœur.» Mais «les plaques sont chères», reconnaît Rolande Smith.

«Il y a une seule plaque bilingue à Toronto, celle pour laquelle la SHT a travaillé et financée pour l’anniversaire de la Maison de la Providence en 2007», souligne Rolande Smith. La plaque rend hommage à Mgr de Charbonnel, l’évêque francophone de Toronto qui avait fait venir les Sœurs de Saint-Joseph fondatrices de l’œuvre caritative en 1857.

Lucy Di Pietro, gestionnaire du marketing et des médias numériques chez Heritage Toronto, confirme que l’organisme «offre tous ses programmes en anglais», avec seulement quelques exceptions lorsque l’autre langue est directement liée au sujet traité.

Elle ajoute que l’organisme doit générer la moitié de son budget de fonctionnement.

La conseillère municipale Alejandra Bravo, présidente du Comité consultatif des Affaires francophones, n’a pas souhaité commenter le dossier.

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Mais si le coût des plaques bilingues est certes onéreux, pourquoi ne pas inclure un code QR vers une version en français virtuelle?

Lucy Di Pietro répond qu’«il n’y a pas de projet immédiat de plaques bilingues ni de code QR permanent.» Rolande Smith explique que Heritage Toronto compte «un programme numérique, qui offre environ 70 vignettes/vidéos, et aucune sur la francophonie.»

rivage, Heritage Toronto
L’une des dix bornes de la visite auto-guidée.
rivage, Heritage Toronto
Une murale sur le St. Lawrence Centre et une borne du circuit (en bas à droite).

L’ancien littoral disparu

Ce circuit sur l’histoire du rivage «est une bonne idée, vu qu’on a oublié que Toronto fut avant tout une ville maritime», constate Rolande Smith.

La visite auto-guidée débute par une grande plaque, répliquée à l’autre extrémité du circuit qui s’étend de la rue Yonge à Hahn Place, près de la rue Parliament, entre la rue Front et The Esplanade, le berceau de la ville de York devenue Toronto.

Dix autres plaques plus petites et arrondies jouent un rôle de borne pour marquer l’emplacement de l’ancien littoral. Elles comportent une photo d’un objet historique différent: une boussole de navire, des mocassins autochtones ou des crochets de boucher.

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Car les plaques racontent à la fois l’histoire naturelle et socio-économique et le rôle du lac dans le développement économique et industriel de la ville, ainsi que l’histoire autochtone avant l’arrivée des Européens.

L’idée du circuit vient de l’association de quartier. «Ce projet d’interprétation du rivage en 1841 est quelque chose que l’association envisageait depuis dix ans», a déclaré Stewart Linton, le président de la St. Lawrence Neighbourhood Association, lors du dévoilement officiel des plaques au parc Berczy le 11 juillet.

Heritage Toronto
Une œuvre d’art public Shoreline Commemorative évoque le rivage d’origine du lac Ontario, rue Church au Sud de la rue Front.
rivage, Heritage Toronto
La carte du circuit auto-guidé (sur la plaque principale).

Grâce à l’arpentage de 1841

«Trouver l’arpentage de 1841 nous a permis d’identifier clairement l’emplacement de l’ancien rivage de Toronto», a précisé Stewart Lindon.

La rue Front longeait à l’origine le rivage du lac, d’où son nom. Puis des remblais successifs ont déplacé le trait du littoral vers le Sud jusqu’à l’actuel Queen’s Quay.

Un édifice iconique de Toronto incarne d’ailleurs ce patrimoine naturel oublié: l’édifice Gooderham en fer à repasser, à l’intersection des rues Front et Wellington.

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Le rivage d’origine remontait vers le Nord à cet endroit, si bien que la rue Front en a épousé la courbe. Par la suite, l’intersection du maillage à angles droits des rues avec cette courbe a donné… une parcelle triangulaire, et donc l’édifice triangulaire que l’on connaît aujourd’hui.

Et la prochaine fois que vous irez au marché St. Lawrence, notez la forte pente des rues Jarvis et Market, de part et d’autre du marché, au Sud de la rue Front, autre indice du patrimoine naturel enterré. C’est le dénivelé du début du lac Ontario.

Car le marché avait lui aussi les pieds dans l’eau. Des bateaux pouvaient s’amarrer à des quais perpendiculaires pour livrer leurs marchandises.

Heritage Toronto
Une visite guidée sur l’histoire naturelle et socio-économique du quartier, lors du dévoilement officiel des plaques.

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