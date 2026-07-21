Le rivage disparu de Toronto, commémoré en anglais seulement

Un nouveau circuit auto-guidé de Heritage Toronto retrace l’évolution du rivage disparu du lac Ontario dans le quartier St. Lawrence de Toronto. Mais les plaques commémoratives du circuit sont unilingues en anglais.

Hélène Grégoire, membre du Comité consultatif des Affaires francophones de la Ville de Toronto, regrette cette absence de version en français.

«Heritage Toronto est une agence indépendante de la Ville de Toronto. Elle n’a donc pas d’obligation légale de produire des plaques bilingues», explique Hélène Grégoire.

«Il n’en demeure pas moins que des plaques en français et en anglais auraient rendu cette information plus accessible aux Torontoises et Torontois francophones, ainsi qu’aux touristes francophones qui visitent notre ville. Il est regrettable que cette occasion n’ait pas été saisie.»

Une seule plaque bilingue d’Heritage Toronto

Rolande Smith, présidente de la Société d’histoire de Toronto (SHT), rappelle qu’en 2024, la SHT a fait voter une résolution au Comité francophone pour avoir des services en français dans les dix musées et maisons historiques gérés par la ville.