Le radeau : frères et sœurs sur charbons ardents

Pourquoi s’acharne-t-on à faire partie d’une famille? Cela revient souvent à «se lancer les yeux fermés sur un terrain miné». Avec son nouveau roman intitulé Le radeau, Jean-Pierre Dubé illustre à merveille comme il peut y avoir à la fois famille et… faille.

Six frères et sœurs

En page couverture, l’éditeur présente ce roman comme «L’histoire extraordinaire d’une famille ordinaire des plaines». Le paysage est peut-être plat, mais le récit est loin de l’être.

Six frères et sœurs se retrouvent à deux reprises autour d’un repas pour rattraper vingt ans de silence et de séparation. Chacun porte en lui un lourd secret.

L’action se déroule chez le benjamin de la famille, Thomas, dans le village franco-manitobain de Saint-Raymond, sur les bords de la rivière Seine. Pour le benjamin, la volonté de nouer avec les siens couve «comme un feu de prairie».

Secrets de famille

Le roman est une suite de moments de conflit ou de complicité entre frères et sœurs. Des secrets enfouis en chacun d’eux rejaillissent au cours de deux soirées de retrouvailles.