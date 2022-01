Derek Mascarenhas: ode à la famille et à la magie de l’enfance

C’est la dernière nouvelle qui donne au livre son titre. Lorsque le jeune Aiden rêvait de grimper aux cocotiers, son oncle lui disait: «Pourvu que tu ne rêves pas sous les cocotiers. Tu risques de ne jamais te réveiller si un coco te tombait sur la tête.»

Derek Mascarenhas

Paul Ruban a sans doute traduit fidèlement ce qui a été écrit, même si deux erreurs se sont glissées dans le texte. Lors d’une messe, on mentionne les chandelles au lieu des cierges et le calice au lieu du ciboire.

Derek Mascarenhas a étudié la création littéraire à l’Université de Toronto. Ses nouvelles ont paru dans The Dalhousie Review, The Antigonish Review, Cosmonauts Avenue et Joyland Magazine.

Fils de parents indiens qui se sont installés à Burlington, en Ontario, il vit aujourd’hui à Toronto.