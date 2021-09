On voit comment le Congo devient « l’empire des Blancs et de leurs dieux voleurs ».

Des passages colorés décrivent l’admiration de la fillette devant des antilopes bongos en pyjama, des zèbres placides, des girafes incongrues, des gnous, des impalas et des okapis qui sont mi-girafes mi-zèbres, à la fois timides et solitaires.

Cannibalisme

Dans un chapitre, Mathilde raconte la fête de la Saint-Nicolas et de son fidèle compagnon noir, le Père Fouettard. C’est l’occasion de souligner que de nombreux Blancs traitent « les Africains de paresseux, menteurs et voleurs ».

On a droit à une courte réflexion sur le cannibalisme. On explique que sous la férule d’un sorcier, les villageois pratiquent le cannibalisme. « Seuls le cœur et les membres d’un captif masculin étaient dévorés par les guerriers qui s’appropriaient ainsi sa force, décuplant la leur. »

École-prison au Congo belge

À six ans, Mathilde doit aller à l’école. Elle est mise en pension. Ce sera une catastrophe. Les adultes blancs deviennent des dictateurs, « s’emparant de son existence d’enfant comme si elle leur appartenait ».