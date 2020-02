Plusieurs pays africains entretiennent encore des relations problématiques avec leurs anciens colonisateurs européens, et plus récemment avec les Américains et les Chinois.

C’est le thème de la pièce de théâtre Congo: le poumon malade de l’Afrique de l’Agence Ekin, un collectif artistique actif au Canada, en France et en Afrique, qui sera présentée le samedi 22 février à 20h à l’Alliance française de Toronto, rue Spadina.

Artistes engagés

Très occupés toute l’année, les membres d’Ekin touchent au théâtre autant qu’à la danse, aux arts picturaux et à la poésie.

«Nous sommes des artistes engagés dans la communauté francophone, et nous nous spécialisons dans le théâtre social par le Théâtre Forum et la Dramathérapie», indique la cofondatrice Adrienne Medjo, auteure et metteure en scène de la pièce.

«Notre collectif n’a pas de frontières. (Ekin veut dire «culture» en Turc…) En 2019, nous avons travaillé en Côte d’Ivoire, en Éthiopie et en RDC Congo, d’où nous est venu l’idée d’écrire cette pièce de théâtre.»