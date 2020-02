Le Programme de contestation judiciaire: un instrument sous-estimé

Cette dernière coupure incita la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, appuyée par d’autres organismes, à entreprendre des procédures judiciaires contre cette décision. Une entente hors cour est alors intervenue, laquelle créa le Programme d’appui aux droits linguistiques, entré en vigueur en 2009.

Tel que son nom l’indique, ce dernier n’était destiné que pour les droits linguistiques et a obtenu un financement du gouvernement jusqu’en 2017. Depuis sa mise en œuvre en janvier 2019, le nouveau PCJ inclut désormais le financement des dossiers fondés sur la Loi sur les langues officielles (LLO) et rétablit la section des droits à l’égalité au programme.

En appui à des droits constitutionnels

Au-delà du caractère indépendant du PCJ, maintes fois souligné, il faut en comprendre le mandat pour cerner toute sa pertinence.

Le PCJ offre un financement aux Canadiennes et Canadiens en soutien de leurs procédures judiciaires pour des causes d’importance nationale qui visent des droits constitutionnels ou quasi constitutionnels en matière de langues officielles et de droits de la personne. Au cœur de ce mandat se retrouve l’accessibilité à la justice, notion faisant âprement défaut au pays.

Nul n’est sans savoir que le système judiciaire canadien est quasi-inaccessible pour le citoyen moyen et que des sommes exorbitantes sont rapidement engagées par les parties, sans compter la pression qu’elles subissent.