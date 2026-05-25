Le Pouzza Fest: la grand-messe du punk rock fait vibrer Montréal

Le centre-ville de Montréal a retrouvé son effervescence légendaire à la mi-mai. Les amateurs de distorsion et de rythmes effrénés s’étaient donné rendez-vous dans le Quartier des spectacles pour la plus récente édition du Pouzza Fest. Fidèle à sa réputation, le festival a offert trois jours de pure énergie, rassemblant plus de 150 groupes venus des quatre coins du globe.

Une formule unique et rassembleuse

Fondé en 2011, le Pouzza Fest tire son nom original d’un clin d’oeil culinaire à une combinaison de poutine et de pizza.

Pour les organisateurs, le pari est à nouveau réussi. Le festival a su conserver son ambiance intime et chaleureuse tout en prenant d’assaut des scènes emblématiques de la métropole, des mythiques Foufounes électriques au Théâtre Sainte-Catherine, en passant par son grand site extérieur à L’Esplanade tranquille.

Ce sont pas moins de 25 000 personnes qui ont pris part au festival cette année, soit dans une des huit salles, soit au parc extérieur.

«Ce qui me motive c’est de voir du monde heureux avoir beaucoup de plaisir à cause de nous», a humblement dit Hugo Mudie, fondateur du Pouzza Fest et chanteur du groupe The Sainte-Catherines, qui a offert deux prestations lors du festival.