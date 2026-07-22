Le potentiel de production d’énergie solaire du Canada est sous-exploité

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La zone habitée du Canada a un meilleur potentiel de production d’énergie solaire que plusieurs pays européens qui exploitent mieux cette ressource. Photo: iStock.com/anatoliy_gleb
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Publié 22/07/2026 par Julien Cayouette

À l’échelle mondiale, la production d’énergie solaire a connu une croissance record en 2025. Le potentiel au Canada n’est pas le meilleur au monde, mais cette énergie peut jouer un rôle encore plus important, indiquent les données et les experts.

Le potentiel de production d’énergie solaire au Canada est «fortement éclipsé» par les occasions de production éolienne, note Evan Pivnick, directeur associé des affaires publiques chez Clean Energy Canada.

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Evan Pivnick. Photo: Clean Energy Canada

Il étudie les meilleures pistes pour la transition électrique en exploitant au maximum les énergies renouvelables au sein de cette organisation associée à l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique.

«Du côté de l’Alberta et de l’Ontario, le solaire aura une contribution significative», précise-t-il. Dans la plupart des autres provinces, il y aura des projets qui seront aussi pertinents, surtout avec l’amélioration de la technologie et des piles, explique-t-il.

Yves Poissant est gestionnaire de recherche et spécialiste principal en technologies solaires photovoltaïques au centre de recherche CanmetÉNERGIE – une agence de Ressources naturelles Canada.

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Il souligne que des pays situés plus au Nord que le Sud du Canada produisent une proportion plus importante de leur énergie grâce au soleil. «Il y a des pays comme l’Allemagne, qui tirent plus de 20 % de leur électricité à partir de l’énergie solaire, qui ont un potentiel inférieur à celui du Canada.»

Evan Pivnick rappelle que le Canada est depuis longtemps l’un des plus importants producteurs d’électricité propre, mais surtout en raison de l’hydroélectricité. «Pour ce qui est des nouvelles énergies, le Canada n’a pas suivi l’explosion mondiale pour la production d’énergies renouvelables.»

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Yves Poissant compte trois facteurs qui influencent la rentabilité d’une installation solaire résidentielle: les caractéristiques du site physique, le coût du système et le coût du financement. Photo: Ressources naturelles Canada

Le soleil canadien

La région du Centre-Sud des prairies a le potentiel de production le plus élevé sur une base annuelle au pays. En deuxième place vient une section plus grande de ces provinces, la région d’Ottawa ainsi que l’ouest et la pointe sud de l’Ontario.

Selon un rapport de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA), le Canada disposait d’une capacité installée d’un peu plus de 5 gigawatts (GW) d’électricité par énergie solaire en 2025. En comparaison, le pays a une capacité installée de 19 GW en énergie éolienne.

Ce sont l’Ontario et l’Alberta qui mènent la charge. L’Ontario a presque la moitié du total de la capacité du pays – avec un mélange d’installations industrielles et résidentielles – avec 2,5 GW. L’Alberta n’est pas très loin derrière avec 2,2 GW.

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Yves Poissant de CanmetÉNERGIE souligne le fait qu’il ne faut pas pour autant négliger le potentiel solaire du Nord : le Yukon a le plus d’installation solaire par habitant, révèle-t-il. «Un système bien orienté au Yukon va sans doute produire plus en été que le même système situé en Ontario», mais évidemment presque rien en hiver.

Malgré cela, pour des communautés éloignées qui dépendent souvent des génératrices, l’énergie solaire peut permettre de les éteindre pendant plusieurs semaines en été.

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Le potentiel photovoltaïque représente la production moyenne d’électricité en kWh prévue sur la durée de vie du système. Carte: Ressources naturelles Canada

Les zéniths et les crépuscules de la politique

Le principal obstacle au développement des productions éoliennes et solaires au Canada a longtemps été le faible coût de production des autres méthodes, surtout de l’hydroélectricité, explique Yves Poissant.

La tendance est cependant en train de s’inverser en raison de la diminution du prix des matériaux et des batteries pour l’énergie solaire. Le solaire est maintenant le moyen le moins dispendieux par kilowattheure pour produire de l’électricité.

Evan Pivnick constate que les gouvernements provinciaux voient venir la hausse de la demande en énergie et évaluent davantage les projets selon la valeur de leur production et de leur apport économique, plutôt que sous un angle partisan. «C’est mieux pour les prix, c’est mieux pour la planification du système.»

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«Il y a malheureusement l’Alberta, qui a le plus grand potentiel solaire au pays, mais c’est aussi le seul gouvernement qui a des politiques qui minent la compétitivité de l’énergie solaire», note Evan Pivnick. Les nombreuses infrastructures en place en Alberta ont été installées avant les nouvelles politiques du Parti conservateur, instaurées en 2024.

«Jusque-là, l’Alberta était de loin le leader en nouvelles installations d’énergie renouvelable au Canada. Le marché encourageait la compétition.»

En ce moment, l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique sont les provinces les plus généreuses pour des programmes de remboursement pour l’installation de panneaux solaires. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et quelques municipalités ont aussi de tels programmes. Il y a aussi des programmes de financement dans plusieurs provinces.

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Cette carte des installations existantes au Canada en 2024 a été créée par Aela Fejzulla, Jenna Pare et Dr. John Parkins du département des ressources économiques et sociologie de l’environnement de l’Université de l’Alberta.

La limite géographique et l’importance des batteries

La production d’énergie solaire au Canada n’est pas optimale toute l’année. Les heures d’ensoleillement sont plus longues en été, mais plus courtes en hiver. De plus, l’hiver est habituellement le moment de l’année où la demande en électricité est plus importante, pour le chauffage.

Evan Pivnick entrevoit tout de même que le solaire peut jouer un rôle pour répondre à la hausse de la demande en été. Elle restera forte en hiver, mais la hausse des températures fera augmenter les besoins en climatisation, sans oublier l’électrification des transports.

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«Je crois que l’on verra plus de solaire que ce qui est actuellement prévu, mais en raison de la disponibilité du vent tout au long de l’année, le solaire restera un joueur dans le mix», dit l’expert.

La baisse du coût des batteries rend la production solaire encore plus intéressante. Elles permettent d’emmagasiner ce qui est produit en excédent pendant la journée pour l’utiliser le soir ou la nuit. De plus en plus de projets de production sont accompagnés d’une composante batterie.

Yves Poissant ajoute que les innovations rendront aussi la technologie plus attrayante. Les cellules gagnent en efficacité et les designs s’intègrent à l’architecture. «Parfois, on ne s’aperçoit même pas que c’est un panneau solaire tellement que c’est bien intégré et que ça ressemble à un autre revêtement conventionnel.»

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Pour le moment, ça prend plus de 10 ans avant d’amortir l’installation de panneaux solaires sur le toit de la maison par la réduction de la facture d’électricité. Photo: iStock.com/zstockphotos

Le rôle de votre toit

Un des autres avantages de l’énergie solaire, c’est qu’elle peut être produite à plus petite échelle – sur le toit des maisons par exemple.

Selon l’Évaluation du potentiel photovoltaïque du parc immobilier du Canada, réalisée en 2024 par Erin Gaucher-Loksts et Sophie Pelland, la surface totale des toitures des bâtiments résidentiels offre des possibilités de production beaucoup plus importantes que celle des toitures commerciales et industrielles, et ce, dans toutes les provinces et tous les territoires.

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«Le secteur résidentiel représente 64% à 70% de la capacité et de la production d’électricité [solaire] totale au Canada», peut-on lire.

Leur calcul tient compte de l’orientation des toitures. Pour être productifs, les panneaux solaires fixes doivent être à un angle maximal de 30 degrés par rapport au sud, note Yves Poissant.

Dans l’état actuel du marché, il faut de 16 à 18 ans pour que l’économie sur la facture d’électricité rembourse l’investissement, précise le gestionnaire de CanmetÉNERGIE. La baisse des coûts d’installation et des programmes de subventions rend l’investissement encore plus intéressant si le coût peut être amorti sur environ 10 ans.

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