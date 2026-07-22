Le potentiel de production d’énergie solaire du Canada est sous-exploité

À l’échelle mondiale, la production d’énergie solaire a connu une croissance record en 2025. Le potentiel au Canada n’est pas le meilleur au monde, mais cette énergie peut jouer un rôle encore plus important, indiquent les données et les experts.

Le potentiel de production d’énergie solaire au Canada est «fortement éclipsé» par les occasions de production éolienne, note Evan Pivnick, directeur associé des affaires publiques chez Clean Energy Canada.

Il étudie les meilleures pistes pour la transition électrique en exploitant au maximum les énergies renouvelables au sein de cette organisation associée à l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique.

«Du côté de l’Alberta et de l’Ontario, le solaire aura une contribution significative», précise-t-il. Dans la plupart des autres provinces, il y aura des projets qui seront aussi pertinents, surtout avec l’amélioration de la technologie et des piles, explique-t-il.

Yves Poissant est gestionnaire de recherche et spécialiste principal en technologies solaires photovoltaïques au centre de recherche CanmetÉNERGIE – une agence de Ressources naturelles Canada.