Le point sur les aphrodisiaques

Face à une libido en berne, plusieurs se tournent vers des aphrodisiaques dont l’efficacité est largement surestimée, tandis que d’autres optent pour des substances qui présentent de véritables dangers pour la santé.

Toutefois, certains aphrodisiaques seraient prometteurs.

Cacao, huîtres et corne de rhinocéros: inefficaces

Parmi les aphrodisiaques les plus connus, on retrouve le cacao, les huîtres et la poudre de corne de rhinocéros. Ils semblent inefficaces pour augmenter la libido.

De prime abord, le cacao a pourtant l’air prometteur. Il contient en effet des composés identifiés comme pouvant stimuler la production de sérotonine, un neurotransmetteur associé au désir, lisait-on dans une revue de la littérature consacrée aux aphrodisiaques les plus populaires, publiée par des chercheurs américains en 2015.

Par ailleurs, cet aliment riche en flavonoïdes pourrait améliorer la fonction érectile chez certains patients, indiquaient des chercheurs italiens dans une revue de la littérature publiée en 2025, portant sur des substances comestibles visant à traiter les problèmes érectiles.