Les huîtres, un aphrodisiaque? Un mythe délicieux

Les huîtres seraient un repas de choix pour les amoureux qui souhaitent pimenter leur vie sexuelle, à ce qu’on dit. Méritent-elles vraiment leur statut d’aliment aphrodisiaque? Levons le voile sur ce mythe.

Depuis la Grèce antique

Les supposées vertus aphrodisiaques de l’huître remontent à la Grèce antique. On raconte alors que la déesse de l’amour, Aphrodite, aurait émergé des océans sur une huître pour venir donner naissance à son fils sur la terre ferme.

Plus récemment, au 18e siècle, le séducteur Giacomo Casanova attribuait son succès auprès de la gent féminine à la cinquantaine d’huîtres qu’il consommait chaque matin. Cette affirmation n’a toutefois pas pu être vérifiée par une source indépendante…

Les huîtres riches en nutriments

300 ans plus tard, les huîtres n’ont rien perdu de leur aura. Mais qu’en dit la science?

Sur le site de l’agence américaine chargée d’approuver aliments et médicaments, on lit qu’un aliment a des vertus aphrodisiaques lorsqu’il augmente la libido et, donc, le désir sexuel. Il aiderait à améliorer la résistance et la puissance sexuelle.