Le pickleball: un sport en plein essor à l’école La Mosaïque

On doit servir «à la cuillère», c’est-à-dire que les services doivent se faire en dessous de la ceinture, en diagonale. Et les jeux se déroulent en deux sets de 11 points. Comme dans tous les sports de raquette, il n’est possible de marquer des points que lorsque l’on sert.

Deux règles du jeu

Le pickleball est un sport très accessible. Seulement deux règles sont à connaître.

«Lors du premier échange, il est interdit de prendre la balle en volée. Il faut la laisser rebondir», explique Frédéric Audoin.

Ensuite, il existe une zone proche du filet appelée «la cuisine». Dans cette zone, il est interdit de faire des reprises de volée.

Un sport convivial accessible à tous

La plupart du temps, ce sport se joue à deux contre deux. Grâce aux balles en plastique trouées, le jeu va moins vite. Cela permet donc de réussir à jouer même sans avoir une grande technique.