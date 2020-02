Le pic du coronavirus atteint d’ici la fin du mois?

Il faut par ailleurs rappeler que, deux mois après les débuts de la contagion, plus de 98% des cas confirmés (soit près de 80 000 personnes en date de vendredi) sont en Chine. Et sur les 2248 décès enregistrés vendredi, 2238 étaient en Chine.

80% de cas bénins

Par ailleurs, plus les données s’accumulent et plus les chercheurs sont capables de raffiner leurs statistiques, non seulement sur le risque de décès, mais aussi sur le pourcentage de cas graves, et sur les personnes les plus à risque.

C’est ainsi qu’une analyse publiée le 17 février par l’agence de santé chinoise établit que 80% des 44 500 premiers cas recensés étaient bénins — et les chercheurs rappellent depuis le début qu’un grand nombre de cas bénins ont probablement échappé aux statistiques, parce que les personnes n’ont jamais jugé bon de venir à l’hôpital.

Le taux de décès était de 2%, mais les trois quarts des cas mortels étaient des patients de plus de 60 ans. Chez les 80 ans et plus, le taux de décès bondirait même à 15%.