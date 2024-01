Le Nunavut, la dernière frontière canadienne

Que s’est-il passé? Le débat est ouvert. Les hypothèses vont de l’assimilation au génocide en passant par la transmission de maladies apportées par les nouveaux arrivés. Il est aussi possible que les deux peuples se soient tenus à distance et que les Prédorsétiens soient simplement morts de leur belle mort. Bref, on ne sait trop.

Contact avec les Européens

Les premiers Européens à rencontrer les Inuits sont les Vikings qui, après avoir colonisé la côte sud-ouest du Groenland, se déplacent dans les îles les plus à l’est de l’archipel arctique. Ils auraient même eu des contacts avec des Dorsétiens.

Ce sera ensuite le tour des explorateurs britanniques à atteindre ces régions nordiques à la recherche du «passage du Nord-Ouest». D’autres viendront, de plus en plus souvent, et de plus en plus nombreux, et feront la traite des fourrures.

Plusieurs y laisseront leur peau. Ceux qui connaîtront du succès le devront bien souvent aux Inuits qui leur servent de guide, leur montrent à se déplacer, à se vêtir et à survivre à même les ressources locales.

L’arrivée des Européens finira par bouleverser le mode de vie des Inuits. Comme pour les autres Autochtones du Canada, les colonisateurs tenteront de leur inculquer, parfois de force, la culture européenne et de les assimiler linguistiquement en envoyant les enfants dans des pensionnats où ils seront victimes de mauvais traitements physiques et sexuels.