Le plus grand navire de pêche au Canada sera basé au Nunavut

L’Inuksuk II, un chalutier-usine congélateur de 80 mètres de long et 18 mètres de large de Baffin Fisheries, a franchi une importante étape le 31 octobre dernier par sa mise à l’eau sur le chantier naval de Tersan, en Turquie. Ayant une capacité pouvant atteindre 1 200 tonnes de flétan noir ou 800 tonnes de crevettes d’eau froide, le navire devrait arriver au Nunavut à la mi-2024.

Le début de la construction de l’Inuksuk II remonte en juillet 2022 et fait suite à deux ans de travail de planification avec le conseil d’administration de Baffin Fisheries.

Le nouveau navire a été conçu par le chantier maritime Skipsteknisk AS en Norvège et est en cours de construction par le chantier naval Tersan en Turquie. Ce sont les leaders mondiaux de la conception et de la construction des chalutiers à poupe.

À titre comparatif, l’Inuksuk I et le Sivulliq, appartenant aussi à Baffin Fisheries, ont une capacité respective de 660 tonnes et de 700 tonnes de flétan noir ainsi que de 425 tonnes et 440 tonnes de crevettes.

Quant à l’Arluk, il peut accueillir 155 tonnes de flétan noir.