Le non-respect des obligations linguistiques a des conséquences financières

Manquements aux obligations linguistiques

Les administrations aéroportuaires de St. John’s et d’Edmonton n’ont pas pris au sérieux leurs obligations linguistiques.

Dans le dossier Thibodeau c. Administration de l’aéroport international de St. John’s (AAISJ), on peut lire que Michel Thibodeau dépose auprès du Commissaire aux langues officielles six plaintes reprochant notamment à l’AAISJ de n’être présente qu’en anglais sur les médias sociaux, et de publier ses communiqués de presse en anglais seulement.

Le Commissaire conclut à la violation de la Loi et recommande à l’AAISJ, dans un délai de six mois, de s’assurer que le contenu diffusé sur son site web et sur les médias sociaux soit de qualité égale dans les deux langues officielles.

Thibodeau demande ensuite à la Cour fédérale de constater la violation et de condamner l’AAISJ à présenter une lettre d’excuses et à payer des dommages-intérêts. L’AAISJ s’oppose à une telle condamnation, essentiellement parce que Thibodeau n’aurait subi aucun préjudice personnel du fait des violations alléguées.

L’octroi de dommages-intérêts prévu dans la Loi

Or, dans l’arrêt Vancouver (Ville) c Ward, la Cour suprême du Canada propose une grille d’analyse permettant d’établir les circonstances dans lesquelles une violation de la Charte canadienne des droits et libertés peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts.