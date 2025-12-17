Le mythe du père Noël: un rituel qui nuit aux enfants? Faux!

La lettre envoyée au pôle Nord, les miettes de biscuits sur le comptoir, les cadeaux qui apparaissent sous le sapin… S’il est un rituel familial qui occupe une place importante, c’est bien celui qui consiste à faire croire aux enfants que le père Noël existe.

Toutefois, un certain nombre de parents se montrent réfractaires: mentir à des enfants peut-il leur nuire?

Pourquoi des parents refusent-ils d’entretenir le mythe du père Noël? Certains ne veulent tout simplement pas faire croire à leurs enfants une chose qui n’existe pas.

D’autres le font pour des raisons éducatives: par exemple, le bonhomme à la barbe blanche promeut la surconsommation, ce qui ne correspond pas à leurs valeurs.

Enfin, certains parents ont surtout peur de nuire au bon développement de leurs enfants, estimant qu’ils ne feront plus confiance aux adultes quand ils se rendront compte de la duperie.