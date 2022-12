5 mystères sur le père Noël

Le père Noël entamera très bientôt son périple autour du monde, à ce qu’on raconte. Certains doutent de son existence, et ils posent des questions…

Le tour de taille du père Noël peut-il l’empêcher de descendre par la cheminée?

Des chercheurs de l’Alberta qui se sont intéressés à «la santé au travail du père Noël» rappellent que, à en croire des illustrations conçues par un fabricant de boissons gazeuses, le père Noël était déjà un vieil homme dans les années 1930 et qu’il avait un surplus de poids.

Il ferait ainsi partie du groupe des 80 ans et plus et se retrouverait au moins dans le 75e percentile pour le tour de taille.

Grâce à ces informations et à des tableaux produits par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), on estime que le père Noël aurait un tour de taille d’au moins 112 cm.

Par ailleurs, selon le détaillant américain eFireplaceStore, il existe deux types de cheminées. Les cheminées à double paroi ont généralement un diamètre intérieur allant de 13 à 20 cm. Les cheminées refroidies à l’air, qui sont généralement utilisées pour les foyers ouverts, ont un diamètre intérieur un peu plus grand, allant de 20 à 60 cm.