Père Noël : le compte à rebours de NORAD est commencé

On a une ligne pour les enfants: 1-877-446-6723. Lorsqu’ils appellent à ce numéro-là, ils parlent à des bénévoles du NORAD qui peuvent répondre aux questions des enfants, leur dire où le père Noël est rendu, dans combien de temps il va être chez eux.

Les bénévoles regardent la carte et peuvent donner une estimation à l’enfant.

Il y a deux ans, on avait 1500 bénévoles qui répondaient aux courriels et au téléphone. Pendant la journée, on leur fournit des mises à jour pour leur dire où est le père Noël afin qu’on donne la même information, peu importe le bénévole.

Le centre d’appels se trouve-t-il au Canada?

Le centre d’appels est aux États-Unis. Ils ont plus de personnel et c’est beaucoup plus simple d’avoir un seul centre d’appels.

Mais il y a des gens qui parlent français là-bas. On a plusieurs de nos membres canadiens du NORAD qui sont là-bas.