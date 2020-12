3 Noëls historiques : dans la guerre, sous la dictature, avec la covid…

Des soldats des deux camps se rencontrèrent dans le no man’s land, échangèrent des cadeaux, jouèrent au football… et refusèrent de continuer de se battre.

Noël derrière le mur

La Guerre froide a elle aussi donné lieu à des trêves de Noël, notamment de part et d’autre du mur de Berlin, érigé en 1961 par le régime communiste de l’Allemagne de l’Est pour empêcher les gens de fuir leur pays-prison.

En Union soviétique officiellement athée et dans la plupart de ses satellites, les célébrations de Noël étaient découragées, sinon carrément interdites et réprimées. La religion en effet, était vue par les communistes – et en Allemagne par les nazis – comme une ennemie de l’État totalitaire.

Mais le communisme ayant aussi dévasté l’économie partout où il a sévi, les Fêtes étaient minimalistes: une orange sous le sapin, le matin de Noël, était souvent le plus beau cadeau.

Noël 2020

Notre saison des Fêtes est balisée cette année par les mesures de confinement adoptées par nos gouvernements pour freiner la pandémie de CoViD-19.