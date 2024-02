Le Mois de l’Histoire des Noirs à Viamonde: à la découverte de personnalités exemplaires

Les écoles du conseil scolaire Viamonde célèbrent le Mois de l’Histoire des Noirs avec de nombreuses activités pédagogiques et culturelles en février. Les activités et ressources proposées tournent autour du thème de «la beauté, la diversité et l’élégance intemporelle des Noirs».

L’initiative veut témoigner de son engagement à «lutter contre le racisme, à promouvoir l’équité et la création de milieux d’apprentissage et de travail sécuritaires, inclusifs et sensibles à la culture».

Quatre livrets d’activités par palier d’apprentissage (préparatoire, primaire, moyen et secondaire) ont été développés en collaboration avec plusieurs services du Conseil, à la suite des recommandations résultant de consultations de membres du personnel et d’élèves.

Tour du monde

Chaque semaine, les élèves découvriront l’histoire et les contributions populations noires dans une région du monde:

Afrique: des siècles d’or avec les empires, le système d’éducation;

Europe: la contribution des Noirs africains à l’Europe dans les sciences, les inventions et les arts;

Caraïbes: la richesse des artistes caraïbéens, de la musique à la littérature;

Amérique: l’histoire des Noirs au Canada et La défense de l’égalité.

On promet aussi des lectures de contes africains, la découverte de personnalités noires canadiennes et des ateliers de musique.