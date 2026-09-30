Le Labo d’arts médiatiques: 20 ans d’exploration et d’adaptation

Le Labo d’arts médiatiques de Toronto a fêté son 20e anniversaire et lancé sa saison d’activités sur le toit du 401 Richmond Ouest, où se trouve son studio, par un potluck qui a attiré une bonne quarantaine de personnes ce 24 septembre.

Grâce à des casques de réalité virtuelle, les invités ont pu découvrir Biidaaban: Première lueur, une oeuvre futuriste autochtone interactive de l’ONF qui a gagné plusieurs prix et nominations en 2018 et 2019.

Dans cette vision de la cinéaste anichinabée Lisa Jackson et du concepteur 3D Mathew Borrett, la ville de Toronto est inondée et la nature reprend ses droits dans ses décombres.

20 ans, 20 images

Pour rappeler ses 20 ans, la page d’accueil du site lelabo.ca affichera 20 images d’activités passées au fil des mois, accompagnées de narratifs, en commençant par l’exposition du photographe Marc Audette en 2006.

Ce projet 20 ans, 20 images, géré par Laura Demers, fera l’objet d’une exposition de février à avril.