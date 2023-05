Le gouvernement veut lutter contre le racisme dans le système pénal

Ensuite, on a la responsabilité de travailler avec les organismes communautaires qui auront à mener des consultations publiques partout au Canada sur ces enjeux-là.»

«On va ensuite travailler avec les auteurs pour peaufiner et alimenter leurs réflexions sur le terrain. On va aussi devoir relire le rapport final et émettre nos suggestions.»

«Racisme antinoir»

Pour Fernando Belton, la surreprésentation des personnes noires dans le système pénal canadien est le visage le plus visible d’un problème social plus grand: le «racisme antinoir», qui structure les rapports entre les personnes «racisées» et le système de justice criminelle canadien.

«Il y a une jurisprudence, et très claire, au niveau de l’action politique, que la source de cela n’est pas seulement la question de criminalisation. Il n’y a pas nécessairement un problème de criminalité au sein des communautés noires, la source vient aussi du racisme antinoir qui existe depuis longtemps au Canada», estime-t-il.

On observe aussi un manque de données désagrégées substantielles sur la race ou l’ethnicité, par exemple, en ce qui concerne les interpellations policières.