Le premier ministre ontarien Doug Ford a été la cible de railleries de la part de ses collègues à Queen’s Park, le 18 novembre, au lendemain de son discours devant les gens d’affaires de Montréal, où il s’est risqué à parler en français. Mais sa non-capacité de parler cette langue n’a rien d’une blague, selon les partis d’opposition de l’Ontario.

Le premier ministre de l’Ontario a tenté, avec beaucoup de difficulté, de prononcer quelques mots en français lors d’un événement rassemblant des gens d’affaires québécois à Montréal, le 17 novembre.

Personne n’a pu comprendre ce qu’il tentait de dire.

Du cran

Sur les réseaux sociaux, il a été visé par de nombreuses moqueries, y compris la populaire plateforme d’apprentissage des langues, Duolingo.

«Ce n’est certainement pas moi qui lui ai appris ça…», a commenté le fameux hibou, en répondant à une publication sur X où l’on entend Doug Ford tenter de parler en français.