États-Unis: «La guerre n’est pas finie», rappelle Ford

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, était tout sourire en rencontrant les journalistes à Queen’s Park, ce mercredi 4 novembre au lendemain des victoires des Démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis… Mais son enthousiasme vient avec un bémol.

«Je faisais des roues latérales dans la rue. Je sautais partout quand les résultats sont tombés», a lancé le premier ministre Doug Ford.

Les Démocrates ont réussi à s’emparer du contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat, mardi soir.

L’équilibre des pouvoirs à Washington ayant ainsi été basculé, les Démocrates pourront restreindre les pouvoirs législatifs de l’administration Trump jusqu’à la fin de son mandat, en 2028.

Le peuple américain s’est exprimé, a souligné Doug Ford. «Il a pris position sur plusieurs enjeux: le coût de la vie, le prix de l’essence et la guerre en Iran. Mais la question la plus importante concerne les droits de douane, car tout cela est lié au coût de la vie.»