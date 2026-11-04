États-Unis: «La guerre n’est pas finie», rappelle Ford

Doug Ford, États-Unis
Doug Ford. Photo: X
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Publié 04/11/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, était tout sourire en rencontrant les journalistes à Queen’s Park, ce mercredi 4 novembre au lendemain des victoires des Démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis… Mais son enthousiasme vient avec un bémol.

«Je faisais des roues latérales dans la rue. Je sautais partout quand les résultats sont tombés», a lancé le premier ministre Doug Ford.

Les Démocrates ont réussi à s’emparer du contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat, mardi soir.

L’équilibre des pouvoirs à Washington ayant ainsi été basculé, les Démocrates pourront restreindre les pouvoirs législatifs de l’administration Trump jusqu’à la fin de son mandat, en 2028.

Le peuple américain s’est exprimé, a souligné Doug Ford. «Il a pris position sur plusieurs enjeux: le coût de la vie, le prix de l’essence et la guerre en Iran. Mais la question la plus importante concerne les droits de douane, car tout cela est lié au coût de la vie.»

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Bémol

Mais l’enthousiasme de Doug Ford face à ses nouveaux homologues américains est jumelé d’un bémol: «Il ne faut pas se faire d’illusions en pensant que cette guerre commerciale est terminée. Elle est encore loin d’être terminée».

Les pourparlers officiels entre Ottawa et Washington sont au point mort depuis que le Canada s’est retiré des négociations avec les États-Unis, en août.

L’échec des négociations commerciales entre les deux gouvernements fédéraux avait mené à une nouvelle menace envers le Canada, lorsque Donald Trump a annoncé l’imposition des droits de douane de 50% sur l’industrie canadienne de l’automobile à compter de janvier 2027.

Ces mesures avaient d’ailleurs mené à une série d’injures entre Doug Ford et Donald Trump, et ce dernier avait fait suite à cet incident en décrétant qu’il rebaptisait le lac Ontario en «lac d’Amérique».

Les mesures tarifaires prévues pour le 1er janvier 2027 sont toujours sur la table, rappelle le premier ministre de l’Ontario.

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Le premier ministre Mark Carney a néanmoins déclaré mardi que de nouvelles discussions officielles avaient repris dans les derniers jours.

Stratégie de communication

Le premier ministre Doug Ford a fait savoir qu’il souhaite que les ministres de son gouvernement se rendent aux États-Unis pour y rencontrer les nouveaux élus et les sensibiliser face aux conséquences de la guerre commerciale entre les deux pays.

«Je demande à nos ministres, dès qu’ils auront prêté serment, de se rendre à Washington, d’entrer en contact avec les sénateurs et les membres du Congrès. De mon côté, je m’entretiendrai avec les gouverneurs pour voir comment nous pouvons aller de l’avant.»

L’Ontario poursuivra dans sa lancée avec sa stratégie de communication avec les Américains «pour leur rappeler que nous sommes un partenaire incontournable», dit Doug Ford.

«Je suis impatient de poursuivre nos efforts de communication et de rester compétitifs; nous allons aller de l’avant. Mais, je le répète: la guerre n’est pas finie.»

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– Avec des informations de la Presse canadienne.

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